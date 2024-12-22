إيلاف من الكويت: حقق المنتخب البحريني فوزاً مستحقاً على نظيره السعودي بثلاثية لهدفين في مستهل مشوارهما ببطولة "خليجي 26" المقامة بالكويت، ضمن الجولة الأولى من البطولة، وظهر "الأحمر البحريني" بأداء أكثر توازناً بين الدفاع والهجوم، فضلاً عن اتقان الهجمات المرتدة، مع التخلي عن الاستحواذ للمنتخب السعودي في غالبية أوقات المباراة.

سجل أهداف المنتخب البحريني كلا من مهدي عبدالجبار في الدقيقة 19، ومهدي حميدان في الدقيقة 38، ومحمد مرهون بالدقيقة 76.

بينما سجل للمنتخب السعودي اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة 73، وصالح الشهري في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة الثانية، بفارق النقاط عن الوصيف المنتخب العراقي، وجاءت السعودية واليمن في المركز الثالث والرابع على التوالي دون أي نقاط.

وفي وصف المباراة وفقاً لموقع "كوورة"، فقد بدأ المنتخب السعودي المباراة أمام نظيره البحريني بضغط قوي على حدود منطقة جزاء الخصم في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وجاء أول تهديد للمنتخب السعودي في الدقيقة السابعة، بعدما لعب سلطان الغنام كرة عرضية داخل منطقة جزاء البحرين سددها محمد كنو برأسة لكنها وصلت إلى المدافعين.

ورد المنتخب البحريني في الدقيقة الثامنة بفرصة عن طريق محمد جاسم مرهون، الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن نواف العقيدي تصدى لها بكل سهولة.

وشهدت الدقيقة العاشرة فرصة خطيرة للمنتخب البحريني، بعدما سدد لاعبه كميل حسان الأسود، كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت المرمى.

وواصل المنتخب البحريني ضغطه القوي وهدد مرمى المنتخب السعودي في الدقيقة 14، عن طريق لاعبه الأسود، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت أعلى المرمى.

وشهدت الدقيقة 18 أخطر فرص المنتخب البحريني، بعدما سدد اللاعب مهدي حميدان، كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها نواف العقيدي ببراعة.

وتقدم المنتخب البحريني بأول أهداف المباراة في الدقيقة 19، عن طريق اللاعب مهدي عبدالجبار، بعدما تلقى عرضية من ركنية داخل منطقة الجزاء، سددها برأسة داخل الشباك.

وبعد الهدف استمر المنتخب البحريني في الضغط على لاعبي الأخضر، حيث شهدت الدقيقة 24 فرصة خطيرة بعدما سدد اللاعب علي مدن تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها علت المرمى.

وهدد المنتخب السعودي مرمى نظيره البحريني في الدقيقة 31، عن طريق اللاعب عبدالله الحمدان، الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس الأحمر بنجاح.

ونجح المنتخب البحريني في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38، عن طريق لاعبه مهدي حميدان، بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء، حاول لاعبو الأخضر إبعادها ولكن بائت بالفشل وذهبت إلى حميدان الذي سددها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 44 فرصة خطيرة للبحرين بعد كرة عرضية من ضربة حرة، قابلها مهدي عبد الجبار برأسية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وحاول المنتخب السعودي تقليص الفارق، حيث شهدت الدقيقة 45+3، تسديدة قوية من اللاعب عبدالإله المالكي، خارج منطقة الجزاء ولكنها علت المرمى.

الشوط الثاني.. عودة سعودية لم تكتمل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 53 هدد المنتخب السعودي نظيره البحريني من خلال تسديدة قوية من اللاعب مصعب الجوير من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس بنجاح.

وواصل المنتخب السعودي ضغطه القوي من أجل تقليص الفارق، وهدد مرمى البحرين في الدقيقة 63، عن طريق سالم الدوسري الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار المرمى.

وشهدت الدقيقة 71 فرصة خطيرة للمنتخب السعودي، بعدما سدد ياسر الشهراني كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة اصطدمت بالقائم.

وقلص المنتخب السعودي الفارق بالدقيقة 73 عن طريق اللاعب مصعب الجوير، بعدما سدد صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وبعدها بثلاث دقائق ضاعف المنتخب البحريني النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 76، عن طريق محمد مرهون بعدما استغل عرضية داخل منطقة الجزاء وسجلها برأسة في الشباك.

وحصل صالح الشهري على ركلة جزاء للمنتخب السعودي في الدقيقة 83، بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء ولمست يد اللاعب البحرين أمين بنعدي.

وقلص المنتخب السعودي النتيجة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 86، عن طريق اللاعب صالح الشهري صالح الشهري، من ركلة جزاء سددها على يمين حارس المنتخب البحريني.

وكاد المنتخب السعودي أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 88 بهجمة خطيرة عن طريق محمد كنو الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس البحرين ببراعة.

وواصل المنتخب السعودي ضغطه مع آخر دقائق المباراة حيث شهدت الدقيقة 90+4، فرصة خطيرة عن طريق ياسر الشهراني الذي سدد كرة برأسة داخل منطقة الجزاء، ولكنها علت المرمى.



اليمن "هزيمة مشرفة" أمام "أسود الرافدين"



وفي المباراة الأولى التي أقيمت الأحد، تغلب منتخب العراق، على نظيره اليمني، بهدف دون رد، في مستهل مشوار الفريقين بكأس الخليج العربي في الكويت، وحمل هدف أسود الرافدين حمل توقيع اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 64، وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة بين المنتخبين، إلا أن منتخب اليمن قدم مباراة كبيرة من الناحية الدفاعية، وأحرج نجوم العراق.

وبدأ المنتخب العراقي، المباراة، بالضغط على دفاع اليمن، لتسجيل هدف مبكر، إذ حصل على ركنية في الدقيقة الثالثة، لكن رأسية مناف يونس لم تكن بالدقة المطلوبة، وحاول منتخب اليمن، الدخول في أجواء المباراة عبر هجمات مرتدة، ولكن على استحياء، وسط تمركز كبير من خط دفاع العراق.

وحصل لاعب العراق علي جاسم، على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثامنة، ونفذها تجاه المرمى، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وأرسل العراقي مناف يوسف، كرة طولية في الدقيقة العاشرة، ولكن أمسك بها الحارس محمد أمان، قبل وصولها إلى المهاجم أيمن حسين.

وتوقف اللعب لاصطدام حارس مرمى البحرين، بمدافع فريقه، عند الإمساك بالكرة، قبل أن يتلقى زميله، الإسعافات اللازمة، ويستكمل اللقاء.

وأوقف اليمني رضوان الحبيشي، في الدقيقة 13، انطلاقة يوسف أمين، وأبعد الكرة إلى ركنية نفذت، وحولها أيمن حسين برأسه أعلى المرمى.

وأرسل لاعب العراق يوسف أمين، كرة عرضية في الدقيقة 18، ولكن أبعدها دفاع منتخب اليمن، إلى منتصف الملعب.

وفاجأ لاعب منتخب العراق إبراهيم بايش، الجميع، في الدقيقة 20، بتسديدة قوية علت مرمى اليمن، قبل تسديدة لزميله أيمن حسين، خرجت إلى ركنية.

وقاد عمر الداحي، هجمة واعدة للمنتخب اليمني في الدقيقة 26، ولكن تسديدته ارتطمت في الشباك الخارجية.

وسدد اللاعب العراقي أحمد ياسين، تصويبة قوية في الدقيقة 33، لكن الحارس محمد أمان، أمسك الكرة على مرتين.

وأرسل اليمني رضوان الحبيشي، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى عمر الداحي، ولكنه لم يسيطر على الكرة، وأبعد الدفاع، الكرة، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وحصل منتخب العراق، على ركلة حرة مباشرة، على يمين منطقة الجزاء، وسدد مناف يونس، ولكن تصدى الدفاع للتصويبة في الدقيقة 38.

الشوط الثاني وتغييرات العراق

ودفع كاساس مدرب منتخب العراق، مع بداية الشوط الثاني، بأمير العماري وبيتر كوركيس، بدلا من مصطفى سعدون ويوسف أمين.

وبدأ الشوط الثاني، بمحاولات هجومية من قبل لاعبي منتخب العراق، ولكن دون خطورة على مرمى اليمن.

وفي الدقيقة 57، قرر المدرب كاساس، الدفع باللاعب مهند علي، بدلا من زميله أحمد ياسين.

وفي الدقيقة 64، نجح أيمن حسين في تسجيل الهدف الأول للعراق، بعدما وصلته تمريرة طولية من أمجد عطوان، حولها برأسه داخل الشباك بنجاح.

وتراجع المنتخب العراقي في الدقائق الأخيرة، وسط محاولات من قبل لاعبي اليمن، ولكن دون خطورة.

وتوقف اللعب في الدقيقة 87 بعد إصابة لاعب منتخب العراق ماركو، في كرة مشتركة مع لاعب اليمن، رامي الوسماني، الذي حصل على بطاقة صفراء.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، لتنتهي المباراة بفوز أسود الرافدين، بهدف دون رد.

