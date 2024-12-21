إيلاف من الكويت: بعد افتتاح مبهر اتسم بالأناقة والحفاظ على الهوية الكويتية والخليجية، انتهت مواجهة الكويت وعمان في ضربة البداية لمنافسات "خليجي 26" المقامة حالياً في الكويت، بالتعادل 1-1، كما انتهت مباراة قطر والإمارات كذلك بالتعادل 1-1، وكأن الجميع قرروا أن يكون اليوم الأول للبطولة تحت عنوان "حبايب.. لا غالب ولا مغلوب".

فقد اكتفى منتخب الكويت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 أمام نظيره العماني في مباراة الافتتاح لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 26، اليوم السبت.

ولم يستغل منتخب الكويت تقدمه في النتيجة وسط جماهيره في ملعب جابر الأحمد الدولي بهدف سجله يوسف ناصر في الدقيقة 34.

بل أدرك منتخب عمان التعادل بهدف لعصام الصبحي في الدقيقة 42 ليحصل كل فريق على نقطة في بداية مشوارهما بالمجموعة الأولى.

ولم ينجح منتخب الكويت أيضا في كسر عقدة تاريخية، حيث لم يحقق الفوز على نظيره العماني منذ 26 عاما، وذلك منذ الفوز بنتيجة 5 - 1 يوم 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998 ضمن بطولة خليجي 14.

وبعدها حقق منتخب عمان 10 انتصارات وخرج الفريقان بالتعادل 5 مرات، في مختلف البطولات القارية والخليجية.

وسيلعب منتخب الكويت مباراته الثانية أمام الإمارات يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيلتقي منتخب عمان أمام قطر بطل خر نسختين من كأس أمم سيا.

تعادل قطري اماراتي

وفي المباراة الثانية انتهت مباراة الامارات وقطر بالتعادل 1-1، وهي نتيجة يمكن القول إنها عادلة بالنظر إلى الأداء الذي قدمه الأبيض الإماراتي والعنابي الإماراتي، وإن كان الاستحواذ والمبادرات الهجومية للإمارات أكثر وضوحاً، وخاصة في شوط المباراة الثاني.

وشهدت المواجهة تقدم قطر بهدف من ركلة جزاء لأكرم عفيف في الدقيقة 17، وجاء التعادل الاماراتي بواسطة اللاعب يحيى غساني في الدقيقة 45، وتفوق المنتخب الإماراتي في الشوط الثاني بصورة واضحة على مستوى الاستحواذ، ولكنه لم يتمكن من حسم الأمور لمصلحته، على العكس من المباريات الأخيرة التي شهدت تفوقاً إماراتياً كبيراً على المنتخب القطري.