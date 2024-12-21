لندن : عيّن ساوثمبتون، صاحب المركز الأخير في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، الكرواتي إيفان يوريتش مدربا جديدا له في عقد يمتد لعام ونصف، خلفا لراسل مارتن المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكان يوريتش أقيل من منصبه مدربا لروما الإيطالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد أقل من شهرين من تعيينه لسوء النتائج، علما أنه قاده في 12 مباراة في جميع المسابقات، محققا أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس هزائم.

وقال يوريتش "أنا سعيد للغاية، أعتقد أنه تحد كبير لكني متفائل لأني رأيت فريقا يستطيع تطوير مستواه".

وحقق ساوثمبتون الفوز في مباراة واحدة فقط من أصل 16 وتعرض لـ13 هزيمة، إضافة إلى تعادلين. ويملك الفريق خمس نقاط فقط من أصل 48 ممكنة.