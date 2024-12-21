إيلاف من الكويت: تنطلق مباريات بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، والتي تقام في الكويت الليلة (مساء السبت)، وتستمر منافساتها حتى 3 كانون الثاني (يناير) 2025، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي لافت.

حيث تؤكد جميع المؤشرات أن اهتمام وشغف أبناء الخليج العربي ببطولتهم الكروية لا يتراجع أبداً، وذلك على الرغم من أن الكرة العالمية بمستوياتها المبهرة، أصبحت منذ سنوات تسيطر على عقل الجماهير الخليجية بصورة ملحوظة، وخاصة الأجيال الجديدة.

ولكن يظل لبطولة كأس الخليج لكرة القدم، والديربيات الخليجية خصوصيتها التي لا يخبو شغفها، ولا يتراجع الاهتمام بها في مختلف الأجيال، وفي كافة أقطار وبلدن الخليج العربي، ويمتد هذا الشغف إلى الجماهير العربية في كل مكان.

المنتخبات المشاركة.. ومن الأقرب للقب؟

تشارك في البطولة 8 منتخبات خليجية هي: الإمارات، الكويت (المضيف)، العراق، اليمن، السعودية، البحرين، قطر، وسلطنة عمان، وبالطبع لا يمكن توقع هوية البطل في ظل تقارب المستويات، مع الإقرار واقعياً بأن المنتخب اليمني يظل بعيداً عن دائرة الترشيحات للفوز باللقب.

ويمكن لبقية المنتخبات التنافس على معانقة المجد الكروي الخليجي، ويظل منتخب السعودية (بعراقته وكاريزميته المعتادة)، ومعه الإمارات (في التوب فورم حالياً)، والعراق (بثقله الكروي المعتاد)، وقطر الأقوى بصورة مطلقة، وإن كان منتخب الكويت صاحب الأرض والجمهور والتاريخ يظل في دائرة الترشيحات، وكذلك المنتخب العماني بالشغف والحماس والمواهب الكروية التيى يقدمها دائماً على نحو مفاجئ في بطولات الخليج.

المباراة الافتتاحية

تشهد البطولة لقاءً واعداً بالإثارة والقوة، في المباراة الافتتاحية، حيث يلتقي منتخب الكويت مع منتخب عُمان على ملعب جابر الأحمد الدولي. وستُقام المباراة في الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ستاد جابر الدولي يستوعب 60 ألف متفرج وسوف يستضيف كذلك المباراة النهائية في 3 كانون الثاني (يناير) 2025.

جدول مباريات "خليجي 26" (بتوقيت السعودية)

المجموعة الأولى

السبت 21 ديسمبر 2024:

الكويت - عُمان: (8 مساءً)

قطر - الإمارات: (10 مساءً)

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024:

عُمان - قطر: (5:25 مساءً)

الإمارات - الكويت: (8:30 مساءً)

الجمعة 27 ديسمبر 2024:

الإمارات - عُمان: (5:30 مساءً )

الكويت - قطر: (5:30 مساءً)

المجموعة الثانية

الأحد 22 ديسمبر 2024:

العراق - اليمن: (5:25 مساءً)

السعودية - البحرين: (8:30 مساءً)

الأربعاء 25 ديسمبر 2024:

اليمن - السعودية: (5:25 مساءً)

البحرين - العراق: (8:30 مساءً)

السبت 28 ديسمبر 2024:

البحرين - اليمن: (5:30 مساءً)

العراق - السعودية: (5:30 مساءً)

الدور نصف النهائي

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024:

- أول المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية: (5:30 مساءً)

- أول المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى: (8:45 مساءً )

الدور النهائي

الجمعة 3 يناير 2025:

- الفائز نصف النهائي الأول - الفائز في نصف النهائي الثاني: (7 مساءً)

القنوات الناقلة لمباريات "خليجي 26"

- قناة الكأس 1

-قناة دبي الرياضية 1

- قناة أبوظبي الرياضية 1

- قناة عُمان الرياضية

- قناة الكويت الرياضية

- القناة الرياضية العراقية

- قناة البحرين الرياضية