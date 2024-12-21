لندن : توفي جورج إيستهام، أحد أعضاء المنتخب الإنكليزي الفائز بلقب مونديال 1966 لكرة القدم، عن 88 عاما، وفق ما أعلن ناديه السابق ستوك سيتي على موقعه الإلكتروني السبت.

خاض إيستهام الذي كان والده يُدعى جورج أيضا ودافع عن ألوان منتخب إنكلترا، 19 مباراة دولية بين عامي 1963 و1966.

وعلى الرغم من أنه لم يشارك في حملة مونديال 1966 على الأراضي الإنكليزية، إلا أن الجناح المولود في بلاكبول كان جزءا من تشكيلة المدرب ألف رامزي التي رفعت الكأس الوحيدة في تاريخ "الأسود الثلاثة".

لعب إيستهام 124 مباراة في الدوري الإنكليزي مع نيوكاسل و207 مع أرسنال قبل الانتقال إلى ستوك سيتي عام 1966.

قبل ذلك بثلاثة أعوام، كان طرفا في قضية قانونية ضد ما يُعرف بـ"عقود العبودية"، مما ساهم في تحسين حرية اللاعبين في التنقل بين الأندية وأحدث إصلاحات في سوق الانتقالات البريطاني.

وقالت إدارة ناديه السابق "عائلة ستوك سيتي حزينة جدا لوفاة أسطورة النادي جورج إيستهام الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية عن 88 عاما".

مثل إيستهام النادي لمدة ثمانية مواسم في الدرجة الأولى الإنكليزية التي باتت الدوري الممتاز في أوائل التسعينات.

وأضاف ستوك سيتي "ربما نستذكره بشكل خاص كالذي سجل هدف الفوز بكأس رابطة الدوري لعام 1972 في الانتصار على تشلسي 2 1 في ويمبلي".