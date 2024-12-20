لندن : يواجه الدولي مايسون ماونت فترة غياب طويلة أخرى عن الملاعب بسبب الإصابة، ما يزيد من معاناته خلال موسم متقلب مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

منذ انضمامه إلى "الشياطين الحمر" في تموز/يوليو الماضي قادما من تشلسي، لم يجد ماونت (25 عاما) لنفسه مكانا أساسيا إذ يعاني من تراجع في المستوى ومشاكل إصابات متكررة.

ولعب ماونت 32 مباراة في الدوري مع يونايتد حتى الآن، من بينها 9 أساسيا، مكتفيا بتسجيل هدف واحد.

وصرح المدرب البرتغالي روبن أموريم أن ماونت سيغيب لأسابيع عدة بعد إصابته في مباراة الدربي مع مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

قال "لا أعرف التاريخ المحدد، لكنها ستكون لفترة طويلة. هذا جزء من كرة القدم، وعلينا الاستمرار"، مضيفا أنه سيحاول مساعدة اللاعب الذي أظهر أداء جيدا في الأسابيع الأخيرة، حتى وهو بعيد عن الملاعب.

وتابع مدرب سبورتينغ السابق "ما يمكنني فعله هو مساعدة مايس، وتعليمه كيفية لعب أسلوبنا أثناء فترة التعافي. أحاول استغلال هذا الوقت ليُفكر في أشياء مختلفة".

وأردف "أعتقد أن أصعب جزء هو أننا لا نملك الوقت للتدريب بشكل كاف كما ينبغي أثناء التعافي من الإصابات المتكررة. نحن دائما نسافر، لدينا مباريات وتدريبات، ولا يكون الفريق كاملا معا. وهذا يجعل من الصعب إعادة بناء أسلوب اللعب قبل عودة اللاعب إلى المباريات".

وأشار أموريم إلى أن غياب ماركوس راشفورد عن آخر مباراتين لم يكن بسبب مشكلة انضباطية، مؤكدا أنه سيكون حاضرا في مواجهة بورنموث الأحد.

وقال راشفورد (27 عاما) في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه "جاهز لتحد جديد" عندما سئل في مقابلة عن مستقبله مع يونايتد.

وأعرب أموريم الذي حل محل المدرب المقال الهولندي إريك تن هاغ الشهر الماضي، عن اعتقاده بأن الفريق يحقق تقدما، على الرغم من أنه لا يزال يحتل المركز الـ13 في الترتيب.

قال "أعتقد أننا نتحسن بالقرب من منطقة جزاء الخصم. لعبنا بعض المباريات كنا فيها بالقرب من منطقة الجزاء، ولكن من دون تهديد حقيقي. يمكنك رؤية أشياء مختلفة (أمام توتنهام في ربع نهائي كأس الرابطة الخميس)".

وأضاف "يمكنك أن ترى أننا نسدد. نحن قريبون من الهدف وتشعر بذلك، تشعر به حقا. أعتقد أن هذا شيء جيد في فريقنا. أشعر أن فريقنا أصبح أسرع ويضغط بشكل أكبر".