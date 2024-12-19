لندن : أنهى تشلسي الإنكليزي، الضامن أصلا تأهله المباشر إلى ثمن نهائي "كونفرنس ليغ" لكرة القدم، المجموعة الموحدة بحسب النظام الجديد للمسابقة بالعلامة الكاملة بتحقيقه فوزه السادس تواليا، وذلك على حساب ضيفه شامروك روفرز الإيرلندي 5 1 الخميس في الجولة السادسة الاخيرة.

وفرض المهاجم الشاب ابن الـ 18 عاما الإسباني مارك غويو نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية "هاتريك" (22 و24 و45+3)، فيما أضاف كيرنان ديوسبيري هول الهدف الثالث (40) والإسباني مارك كوكوريّا الخامس (58). وسجل الإستوني ماركوس بوم هدف شامروك روفرز (26).

ويبلغ الدور ثمن النهائي مباشرة أصحاب المراكز الثمانية الأولى، فيما تخوض الفرق من المراكز 9 إلى 24 (من أصل 36) ملحقا فاصلا بينها.

ورفع تشلسي الذي دفع مدربه الجديد الإيطالي إنتسو ماريسكا بجملة من اللاعبين الاحتياطيين، رصيده في صدارة المجموعة إلى 18 نقطة من 6 انتصارات تواليا، متقدما بفارق 4 نقاط على فيتوريا غيمارايش البرتغالي الثاني و5 نقاط على فيورنتينا الإيطالي، وصيف النسختين الماضيتين وصاحب المركز الثالث، بعد انتهاء المواجهة بين الاخيرين بالتعادل الإيجابي 1 1.

وتقدم غيمارايش بهدف البرازيلي غوستافو سيلفا (33)، وادرك فيورنتينا التعادل عبر رولاندو ماندراغورا (87).

وأكمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي رابيد فيينا النمسوي الذي أكرم ضيافة كوبنهاغن الدنماركي 3 0، رافعا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع.

وحجز ديورغاردن السويدي وضيفه ليغيا وارسو البولندي بطاقتيهما المباشرتين رغم انتهاء المواجهة بينهما لصالح اصحاب الأرض 3 1، فحلّ الاول في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، في حين تراجع الثاني من المركز الرابع إلى السابع بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة.

واحتل لوغانو السويسري المركز السادس رغم تعادله مع بافوس القبرصي 2 2، ليصبح رصيده 13 نقطة.