باريس : سيتزامل النيوزيلندي ليام لوسون مع الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، في فريق ريد بول المشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الموسم المقبل، بعد قرار الحظيرة النمسوية التخلي عن المكسيكي سيرخيو بيريس، وفقا لما أعلنت الخميس.

وسيحل لوسون (22 عاما) الذي انضم إلى برنامج ريد بول التطويري عام 2019، مكان بيريس بعد مشاركته في 11 سباقا مع فريق آر بي.

قال لوسون "أن يتم الإعلان عني كسائق لفريق ريد بول هو حلم حياتي. هذا شيء أردته وعملت من أجله منذ أن كنت في الثامنة من عمري".

وأضاف "أنا متحمس للغاية للعمل إلى جانب ماكس والتعلم من بطل العالم. ليس لدي شك أنني سأستفيد كثيرا من خبراته. لا أستطيع الانتظار للبدء!".

وحقق لوسون حتى الآن ثلاثة مراكز ضمن العشرة الأوائل في مسيرته الناشئة في فورمولا واحد.

وقال مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر "يسعدني الإعلان أن ليام لوسون سينضم إلى الفريق في عام 2025. الأداء الذي قدمه ليام خلال فترتيه مع رايسينغ بولز أظهر أنه لا يملك فقط القدرة على تحقيق نتائج قوية، بل إنه أيضا متسابق حقيقي لا يخشى المنافسة مع الأفضل والخروج منتصرا".

ظهر لوسون لأول مرة في فورمولا واحد في سباق جائزة هولندا الكبرى عام 2023، حيث شارك مكان السائق المصاب الأسترالي دانيال ريكاردو.

لفت الأنظار بعد أن استبدل ريكاردو بشكل دائم في السباقات الستة الأخيرة من موسم 2024، واختير للترقية إلى فريق ريد بول الرئيسي على حساب السائق الياباني يوكي تسونودا.