باريس : قاد الجناح الدولي عثمان ديمبيليه فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب إلى حسم القمة أمام مضيفه موناكو 4 2 بتسجيله ثنائية الأربعاء على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة في مباراة مقدمة من المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان باريس سان جرمان البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الواعد ديزيريه دويه (24)، ورد موناكو بهدفين للدوليين المغربي إلياس بن الصغير (53 من ركلة جزاء) والسويسري بريل إمبولو (60).

ورد الضيوف بثلاثة أهداف لديمبيليه (64 و90+7)، رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم، والبديل الدولي البرتغالي غونسالو راموش (83).

وهو الفوز الثاني تواليا والثاني عشر في الدوري لفريق العاصمة الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة مبتعدا مؤقتا بفارق 10 نقاط أمام مطارديه المباشرين مرسيليا وموناكو الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم.

وتم تقديم المباراة بسبب خوض الفريقين لمباراة كأس الأبطال على ملعب 974 في الدوحة في الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل، وهو الأسبوع الذي يشهد إقامة المرحلة 16.

إصابة دوناروما

وكان سان جرمان الطرف الأفضل في بداية المباراة وكاد مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي يفعلها مبكرا بتمريرة عرضية خادعة ارتدت من القائم الأيسر (3).

ورد مواطنه إلياس بن الصغير بهجمة مرتدة من منتصف الملعب أنهاها بتسديدة قوية بيمناه من مشارف المنطقة أبعدها حارس المرمى العملاق الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما قبل أن يشتتها الدفاع (8).

وتدخل دوناروما في توقيت مناسب لقطع انفراد الدولي العاجي ويلفريد سينغو من مسافة قريبة فأصيب في وجنته وعينه اليمنى بقدم مدافع فريق الإمارة (17).

واضطر المدرب الإسباني للفريق الباريسي لويس إنريكي إلى استبداله بالروسي ماتفاي سافونوف (22).

ونجح سان جرمان في افتتاح التسجيل عندما تلقى حكيمي كرة خلف الدفاع في الجهة اليمنى فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بالمدافع البرازيلي فاندرسون قبل أن يهيئها على طبق من ذهب الى دويه الذي تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس السويسري فيليب كون (24).

وهو الهدف الاول لدويه بألوان سان جرمان في الدوري بعد انضمامه الى صفوفه هذا الصيف قادما من رين، والثاني بعد هدفه في مرمى سالزبورغ النمسوي (3 0) في مسابقة دوري ابطال اوروبا.

في المقابل، مرر حكيمي الكرة الحاسمة الخامسة هذا الموسم.

وجرب حكيمي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها كون بصعوبة الى ركنية (42).

وكاد المدافع الغاني محمد ساليسو يخدع كون خلال محاولته إبعاد كرة عرضية لدويه فانتبه لها السويسري وأبعدها في توقيت مناسب من باب المرمى (43).

وأنقذ كون مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لديمبيليه من داخل المنطقة (45+4).

واندفع موناكو مطلع الشوط الثاني بحثا عن التعادل وحصل على ركلة جزاء عندما توغل الجزائري الاصل مغنيس أقليوش داخل المنطقة فلمست الكرة يد القائد المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس فانبرى لها بن الصغير قوية بيمناه لامست القائم الايسر للحارس سافونوف وعانقت الشباك (53).

وهو الهدف الخامس للدولي المغربي الواعد (19 عاما) هذا الموسم.

ونجح فريق الامارة في التقدم عندما تلقى أقليوش كرة خلف الدفاع من الجهة اليسرى من الروسي ألكسندر غولوفين فمررها عرضية تابعها إيمبولو بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس (60).

ولم تدم فرحة موناكو سوى أربع دقائق حيث أدرك ديمبيليه التعادل عندما استغل كرة مرتدة من الحارس كون اثر تسديدة للدولي الاسباني فابيان رويس فتابعها داخل المرمى الخالي (64).

ونجح البديل راموش في تسجيل الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من نزوله مكان دويه، بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها البديل الاخر الكوري الجنوبي كانغ إن لي (83).

وأهدر البديل الدولي الياباني تاكومي مينامينو فرصة سهلة لادراك التعادل عندما تلقى كرة من أقليوش امام المرمى فلعبها برعونة بين يدي الحارس الروسي (85).