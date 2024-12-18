الدوحة : توج ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، عام 2024 الاستثنائي بإحراز لقبه الخامس عقب تتويجه بكأس القارات لكرة القدم (كأس الانتركونتيننتال) بفوزه على باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية على ملعب لوسيل في الدوحة.

وسجل الفرنسي كيليان مبابي (37) والبرازيليان رودريغو (53) وفينيسيوس جونيور (84 من ركلة جزاء) أهداف النادي الملكي الذي توج بلقبه الثاني هذا الموسم بعد الكأس السوبر الأوروبية، والخامس هذا العام بعد الكأس السوبر المحلية و"لا ليغا" ودوري أبطال أوروبا.

أمام 67 ألف مشجّع، كان باتشوكا الذي حضر الى الدوحة قبل اسبوعين وواجه بوتافوغو البرازيلي (3 0) في ربع النهائي والاهلي المصري (6 5 بركلات الترجيح) في نصف النهائي بخلاف ريال الذي تأهل مباشرة الى النهائي ووصل الى الدوحة الاثنين، البادئ بالتهديد بقيادة جناحه المغربي أسامة الإدريسي وقائده الدولي الفنزويلي المخضرم سالومون روندون، وكاد يفتتح التسجيل من تسديدة قوية خادعة من مسافة بعيدة أبعدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بصعوبة الى ركنية (5).

وتدخل كورتوا في توقيت مناسب لقطع انفراد ألان باوتيستا داخل المنطقة اثر تمريرة من إلياس مونتيال (9)، وتوغل الإدريسي من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية ابعدها كورتوا بصعوبة خارج الملعب (11).

وبدأ رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريجيا في الدخول بأجواء اللقاء، وبعد سلسلة تمريرات نجح الانكليزي جود بيلينغهام في خلق مساحة لرودريغو عندا حافة المنطقة الا انّ تسديدته ارتطمت بالمدافع الإكوادوري أندريس ميكولتا ومرت بجوار القائم الايسر (24).

ورد روندون بتسديدة بين يدي كورتوا (30).

ونجح ريال في افتتاح التسجيل بهجمة منسقة قادها الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي من منتصف الملعب بعدما تبادل الكرة مع الفرنسي إدواردو كامافينغا وهيأها إلى بيلينغهام ومنه خلف الدفاع الى فينيسيوس المتوغل داخل المنطقة فتلاعب بالحارس كارلوس مورينو وهيأها الى مبابي الذي تابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (37).

وسدد مبابي، العائد للتو الى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة، كرة قوية من خارج لمنطقة بجوار القائم الايمن (39)، وأخرى لفالفيردي من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن (40).

وكاد الكولومبي نيلسون ديوسا يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بالمدافع فران غارسيا وتحولت الى ركنية لم تثمر (52).

ولم ينتظر الفريق الملكي طويلا لمضاعفة تقدمه بهدف رائع لرودريغو عندما تلاعب بأكثر من مدافع عند حافة المنطقة قبل ان يسددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس مورينو (53).

واستدعى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" حكم الساحة الفنزويلي خيسوس فالنسويلا للتأكد من صحة الهدف بعدما حجب بيلينغهام الرؤية عن الحارس، لكن الحكم اعتبر عكس ذلك واحتسب الهدف.

وعمد أنشيلوتي الى استبدال مبابي بالمغربي ابراهيم دياس بهدف اراحته في ظل غياب نجمه فينيسيوس المتوج بلقب جائزة فيفا للأفضل بسبب الإيقاف، عن القمة الساخنة امام اشبيلية الأحد المقبل في الدوري حيث تراجع الى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن جاره اتلتيكو مدريد وبرشلونة المتصدرين، علما ان قطبي العاصمة لعبا مباراة أقل.

وكاد غونساليس يقلص الفارق بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة ابعدها كورتوا بصعوبة قبل ان يشتتها الدفاع (60).

وتابع كورتوا تألقه بتصديه لكرة من ركلة حرة مباشرة انبرى لها روندون (67).

ورد ريال مدريد بهجمة منسقة وصلت على اثرها الكرة الى فينيسيوس داخل المنطقة فسددها قوية بجوار القائم الايمن البعيد (70).

وكاد روندون يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من مونتيال مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (71).

وحصل لوكاس فاسكيس على ركلة جزاء اثر عرقلته من إدريسي داخل المنطقة فانبرى لها فينيسيوس قوية بيمنها بنجاح (84).