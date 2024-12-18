إيلاف من الدوحة: توج ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا بلقب كأس الأندية للقارات لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق باتشوكا المكسيكي بطل أميركا الشمالية 3-0 على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، أمام 67 ألف متفرج، مساء الأربعاء.

وبذلك يسيطر النادي الملكي على كرة القدم اسبانياً وأوروبياً وعالمياً، مما دفع صحيفة "ماركا" المدريدية إلى أن تعنون نسختها الالكترونية عقب المباراة:"ريال مدريد ملك العالم دون منازع".

وسجل أهداف ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي( د 37) والثنائي البرازيلي رودريغو(د 53) وفينيسيوس جونيور(د 84 من ركلة جزاء)، وجاء هدف "فيني" بعد ساعات من تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" والتي يمنحها الفيفا كل عام للاعب الافضل عالمياً.

وخاض ريال مدريد المباراة النهائية مباشرة، بينما تأهل باتشوكا بعد فوزه بلقبين في غضون أسبوع، حيث فاز بكأس ديربي الأميركتين بعدما فجر مفاجأة صاعقة بالفوز على بوتافوغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية بثلاثية دون رد.

وفي الدور قبل النهائي أطاح بفريق الأهلي المصري بطل إفريقيا بسيناريو درامي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتوج بكأس التحدي.

وتُوّج ريال مدريد بكأس العالم للأندية بنظامها القديم خمس مرات، إضافة إلى كأس إنتركونتيننتال( كأس القارات للأندية حالياً) 4 مرات.

كما أن الريال هو الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أوروبا، وفي رصيده 15 لقباً، كانت بدايتها في عام 1956، وآخرها في عام 2024، مما يؤشر إلى أن النادي الملكي يشكل ظاهرة كروية فريدة في عالم كرة القدم، على مستوى عدد البطولات، والأرقام القياسية التي يحققها، وكذلك استمرارية أسطورته في مختلف العصور والحقب التاريخية.