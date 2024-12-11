الدوحة : تفوق باتشوكا المكسيكي على بوتافوغو البرازيلي 3 0 الأربعاء في كأس القارات للاندية التي تسضتيفها العاصمة القطرية الدوحة ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف النهائي.

وسجل أهداف باتشوكا بطل منطقة كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) المغربي أسامة الإدريسي (50) والبديل الكولومبي نلسون ديوسا (66) والفنزويلي سالومون روندون (80) ليحقق نتيجة مفاجئة على بوتافوغو بطل كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

ويواجه باتشوكا الأهلي بطل إفريقيا في 14 الحالي في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز منهما ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية في 18 الحالي.

وكان باتشوكا توّج بطلا لكونكاكاف بفوزه على كولومبوس كرو الأميركي 3 0 في مطلع حزيران/يونيو الماضي.

ووضعت الهزيمة حدا لأسبوعين رائعين لبوتافوغو فاز خلالهما بكأس ليبرتادوريس وتوج بلقب الدوري البرازيلي.

ولاحت الفرصة الأولى في المباراة للاعب باتشوكا إلياس مونتيل لكنه سدد بعيدا عن القائم. ثم حاول زميله روندون إلّا أن حارس الفريق البرازيلي تصدى لمحاولته.

ونجح باتشوكا في افتتاح التسجيل عندما تلقى الإدريسي تمريرة براين غونزاليس الذكية داخل منطقة الجزاء ليودعها الشباك (50).

وضغط بوتافوغو بحثا عن هدف التعادل لكن البديل ديوسا ضاعف تقدم فريقه بتسديدة من زاوية ضيقة مرت من تحت جون حارس بوتافوغو (66).