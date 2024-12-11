ليل (فرنسا) : عزز ليل الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني حظوظهما بالتأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنسختها الجديدة، بفوز الاول الصعب على ضيفه شتورم غراتس النمسوي 3 2، والثاني على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي متذيل الترتيب 3 1 الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة.

على ملعب بيار موروا في ليل، أنقذ البديل الإيسلندي هاكون أرنار هارالدسون فريقه بتسجيله هدف الفوز من أول لمسة له للكرة وبعد دقيقة واحدة من دخوله إلى أرض الملعب بدلا من الهولندي ميتشل باكر اثر تمريرة من الكندي جوناثان ديفيد (81).

وكان ليل يتجه للتفريط بتقدمه بهدفي أسامة الصحراوي (37) وباكر (45+2)، حيث قلّص غراتس النتيجة عبر الجورجي أوتار كيتيشفيلي (45+4)، وأدرك التعادل في الشوط الثاني عبر الدنماركي ميكا بيريث (47)، قبل أن يهديه هارالدسون النقاط الثلاث وفوزه الرابع في المجموعة المشتركة ليرفع رصيده إلى 13 نقطة موقتا في المركز السادس.

واستهل ليل مغامرته القارية بخسارة أمام سبورتينغ البرتغالي 0 2، قبل أن يحقق فوزا تاريخيا على ريال مدريد الإسباني 1 0 في الجولة الثانية، ويتبعه بآخر على جاره أتلتيكو 3 1 وعلى أتالانتا الإيطالي 2 1 في الجولة الماضية، تخللهما سقوطه في فخ التعادل على أرضه أمام مواطن الأخير يوفنتوس 1 1.

في المباراة الثانية على ملعب ميتروبوليتانو، ألحق أتلتيكو الخسارة السادسة تواليا بضيفه سلوفان متذيل الترتيب.

وفرض الفرنسي أنطوان غريزمان نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (42 و57)، بعد هدف السبق لزميله الأرجنتيني خوليان ألفاريس (16). وقلّص براتيسلافا الذي اصاب القائم الإسباني مرتين الفارق من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" ترجمها دافيد ستريليتس بنجاح (51).

وبات براتيسلافا سادس فريق يخسر مبارياته الست الاولى في دوري الأبطال، وثالث ناد سلوفاكي بعد كوسيتسي موسم 1997 1998 وزيلينا في موسم 2010 2011.

وحقق أتلتيكو فوزه الثالث تواليا قاريا والعاشر في مختلف المسابقات في سلسلة شهدت تغلبه على باريس سان جرمان الفرنسي 2 1 وسبارتا براغ التشيكي (6 0) في الجولتين الماضيتين، ليحتل المركز العاشر موقتا برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين.