إيلاف من الرياض: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على عزم بلاده الكبير المساهمة الفعالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم وذلك عقب فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، دون منافس، ووفقاً لتقييم هو الأفضل في تاريخ ملفات الاستضافة المونديالية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، رفع ولي العهد "التهاني الصادقة" للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة.

وأكد ولي العهد السعودي "عزم المملكة الكبير بالمساهمة الفعالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوة على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، والتي كان أحد ثمارها الفوز بملف استضافة المونديال بشكل رسمي"، وفقا لـ"واس".

وجاء ذلك، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وكان "الفيفا" قد أعلن سابقا حصول ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمونديال 2034، على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة كأس العالم.

وستقام بطولة كأس العالم 2034 بنظام مشاركة 48 منتخبا على أرض دولة واحدة للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وهو ما سيجعلها نسخة تاريخية واستثنائية.