الدوحة : يحلم الأهلي المصري بتحقيق إنجاز تاريخي والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) لكرة القدم 2024، حين يلتقي باتشوكا المكسيكي السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويحصل الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا على لقب كأس التحدي المقدم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، كما يتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية الأربعاء على استاد لوسيل.

ويقام نهائي البطولة في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات، حين توّجت الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وكان الأهلي أول المتأهلين الى نصف نهائي المسابقة عقب فوزه على العين الإماراتي، بطل آسيا، بثلاثية نظيفة على ملعب القاهرة الدولي في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على لقب كأس إفريقيا آسيا الهادي.

بدوره، تأهل باتشوكا للبطولة بعدما توّج بمسابقة دوري أبطال الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) اثر فوزه على كولومبوس كرو الأميركي 3 0 مطلع حزيران/يونيو الماضي، قبل أن يتغلب الأربعاء على بوتافوغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 3 0 في مباراة ديربي الأميركيتين التي أقيمت على ملعب 974 بالدوحة أيضا.

ويأمل الأهلي في خوض المباراة النهائية بعد أن سبق له المشاركة تسع مرات في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها السابق، حيث بلغ الدور نصف النهائي في ست مناسبات، وتوج بالميدالية البرونزية 4 مرات أعوام 2006 باليابان، 2020 في قطر، 2021 بالإمارات العربية المتحدة و2023 بالسعودية.

وقال مدافع الأهلي رامي ربيعة "هناك رغبة في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة من خلال الفوز بلقب كأس التحدي".

وتابع "نريد إضافة بطولة جديدة لم يسبق للنادي الفوز بها من قبل، والتأهل إلى النهائي. نريد أن نثبت أنفسنا للعالم أجمع".

ذكرى حزينة

وتحمل مواجهة باتشوكا ذكرى حزينة للأهلي حيث سبق وأن التقى الفريقان في ربع نهائي مونديال الأندية 2008 باليابان.

وعلى الرغم من تقدم الأهلي الذي قاده وقتها مدربه التاريخي البرتغالي مانويل جوزيه بهدفي فاوستو بينتو في مرماه والأنغولي أمادو فلافيو في الشوط الأول، نجح الفريق المكسيكي في التعادل لتذهب المباراة لوقت إضافي شهد تسجيل باتشوكا لهدفين ليودع الأهلي البطولة التي احتل فيها المركز السادس.

ويأمل السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي أن ينجح في محو هذه الذكرى وقيادة الفريق الأحمر لتحقيق فوز تاريخي يؤهله لملاقاة ريال مدريد على أمل تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للفريق صاحب الرقم القياسي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة.

وقال كولر "نتشوق للغاية لمقابلة جماهيرنا الكبيرة في قطر. نعرف أنهم سيحضرون بأعداد غفيرة لمساندتنا ونتمنى أن نفرح ونحتفل جميعا معا في نهاية المباراة".

وحول أهمية المباراة قال السويسري "كل مباراة يخوضها الأهلي هي مباراة مهمة وبطولة في حد ذاتها. بالطبع نحلم بتحقيق لقب جديد وجماهيرنا دائما ما تطالبنا بالانتصار أياً كان اسم المنافس. ما يمكنني الوعد به هو أننا سنبذل قصارى ما نملك لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

واصطحب كولر كل لاعبيه الجاهزين إلى قطر لخوض المباراة، بينما يغيب المصابون الحارس مصطفى شوبير والتونسي علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد.

من جانبه، اعترف الأورغوياني غييرمو ألمادا مدرب باتشوكا أنه يدرك جيدا شعبية الأهلي في قطر وينتظر امتلاء المدرجات بمشجعي الفريق المصري، لكنه أكد أن هذا الأمر لن يؤثر على فريقه.

وقال ألمادا "استحقينا الفوز على بوتافوغو القوي للغاية ونحلم الآن بمواصلة الانتصارات على حساب الأهلي. أعلم أنه فريق قوي ويملك جماهير كبيرة للغاية هنا لكننا سنستمتع بهذه الأجواء. لا نفكر في مواجهة ريال مدريد لأن علينا أولا مقابلة بطل أفريقيا وهو فريق جيد جدا".

ويعتمد ألمادا على تألق نجومه المغربي أسامة الإدريسي والكولومبي نلسون ديوسا والفنزويلي سالومون روندون أصحاب ثلاثية الفريق في مرمى بوتافوغو، بالإضافة لقائد الفريق الأرجنتيني غوستافو كابرال وقلب الدفاع المكسيكي الدولي براين غونزاليس.