لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقّق بوسطن سلتيكس حامل اللقب وسط غياب لنجمه جايسون تايتوم فوزا سهلا على ديترويت بيستونز 123 99 بعد أن دكّ سلته بعشرين ثلاثية الخميس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفي ظل غياب تايتوم بسبب إصابة في الركبة اليمنى، ارتقى بايتون بريتشارد الذي دخل من دكة البدلاء الى حجم المسؤولية وقاد سلتيكس بتسجيله 27 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة لتحقيق فوزه الثاني عشر تواليا على بيستونز.

وأمطر بريتشارد سلة بيستونز بسبع ثلاثيات ليبلغ ثلاثيته رقم 500 في مسيرته، وهو اللاعب العاشر في تاريخ سلتيكس الذي يبلغ هذا الرقم.

وقال زميله جايلن براون عقب نهاية المباراة عن اداء بريتشارد الذي دخل النقاش بقوة حول الفوز بجائزة أفضل لاعب سادس هذا العام (أفضل لاعب يدخل من مقاعد البدلاء) "يؤدي بايتون بشكل مذهل".

وتابع "لقد رأينا ذلك يحدث. لدينا موهبة كبيرة في هذا الفريق وهو قادر على القيام بذلك في كل أمسية".

كذلك، أحرز ديريك وايت سبع ثلاثيات في طريقه لانهاء اللقاء بـ 23 نقطة، وأضاف اليه لاعب الإرتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس 19 نقطة وبراون 14، حيث تخطى ستة من لاعبي سلتيكس عتبة العشر نقاط.

واستعاد سلتيكس توازنه بعد الخسارة الاخيرة امام ممفيس غريزليز السبت، ليرفع رصيده الى 20 فوزا و5 هزائم بفارق مباراة عن كليفلاند (21 4) متصدر المنطقة الشرقية.

وفي ميامي، سجّل تايلر هيرو 23 نقطة وبام أديبايو 21 نقطة مع 16 متابعة ليقودا هيت للفوز على تورونتو رابتورز 114 104.