إيلاف من روما: أصبح اللاعب سعود عبد الحميد المحترف في صفوف نادي روما الإيطالي، أول لاعب سعودي في التاريخ الكروي يسجل هدفاً سعودياً في مسابقة أوروبية، الأمر الذي جعل مدربه كلاوديو رانييري يمتدحه قائلاً إنه مثل "السهم".

وسجل عبد الحميد هدف روما الثاني في الدقيقة 47 في مرمى براغا البرتغالي، بعد أن تسلم تمريرة من زميله الفرنسي مانو كوني، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى.

ونشر حساب الدوري الإيطالي عبر منصة إكس صورة للاعب الدولي السعودي، وعلق عليها :"في ليلة قص سعود عبد الحميد شريط أهدافه بقميص الذئاب.. روما يتغلب على سبورتينغ براغا بثلاثية دون رد بالدوري الأوروبي".

وأضاف :"سعود يا كبير.. أول سعودي يسجل في المسابقات الأوروبية، أسمر عبر.. مثل القمر.. عالي سماه".

وأصبح عبد الحميد البالغ 25 عاما، أول لاعب سعودي يسجل في بطولة أوروبية كبرى للأندية، وبات عبد الحميد أيضا أول لاعب سعودي يحرز هدفا بقميص نادي روما الذي انضم إليه مطلع هذا الموسم قادما من الهلال السعودي.

ماذا قال رانييري؟

من ناحيته أعرب كلاوديو رانييري، المدير الفني لنادي روما الإيطالي عن سعادته بتواجد سعود عبد الحميد في صفوف فريق روما.

وقال كلاوديو رانييري في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "سعود عبد الحميد كان رائعًا أيضًا في التدريبات، لقد كان سريعًا للغاية... لماذا لا نمنحه فرصة؟ إنه جيد جدًا ومن الرائع أن يكون سعود معنا في الفريق".

وأضاف المدرب الإيطالي: "كان سعود عبد الحميد مثل السهم حتى أثناء التدريبات، لذلك كان من الخطأ عدم تجربته في مباراة اليوم.. لقد كنت متشككًا بشأن رد فعله، ولكن كان رد فعله جيدًا".

يُذكر أن روما الإيطالي كان قد تغلب على سبورتنج براجا البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الأولمبيكو، لحساب منافسات مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

سعود في قمة السعادة

أبدى سعود عبد الحميد نجم نادي روما، سعادته بتسجيل هدفه الأول مع الفريق الإيطالي، في مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

وقال سعود عبد الحميد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أنا سعيد للغاية الليلة، سعيد بالهدف وتصفيق الجماهير أيضًا، ولنجاحنا في تحقيق هذا الفوز، أحببت ذلك".