إيلاف من الرباط: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لاختيار أفضل لاعب إفريقي في العام الحالي، ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش المغربية، حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا المقدمة من "الكاف" الاثنين المقبل.

وضمت القائمة التي كشف عنها "الكاف" عبر حسابه في منصة "إكس" لاعبا عربيا واحدا وهو النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتنافس حكيمي على الجائزة مع أربعة لاعبين آخرين وهم النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، والإيفواري سيمون أدينجرا جناح برايتون الإنجليزي، والغيني سيرهو جيراسي نجم بوروسيا دورتموند الألماني، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي.

يذكر أن المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العام الماضي.

الأفضل داخل القارة بين "أهلاوي وزملكاوي"

كما كشف "الكاف" عبر حسابه في منصة "إكس" قائمة المرشحين النهائية للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا للعام الحالي، وتضم القائمة ثلاثة لاعبين، هم أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك المصري، وحسين الشحات، لاعب الأهلي المصري، ورونوين ويليامز، حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي.

فيما ضمت قائمة المرشحات النهائيات لنيل جائزة أفضل لاعبة داخل إفريقيا المغربيتين ضحى المدني وسناء مسعودي، ولاتشو فلورا مارتا، من الكونغو الديمقراطية.

وتضم القائمة النهائية لأفضل فريق داخل القارة للرجال الأهلي والزمالك من مصر، وصن داونز الجنوب إفريقي، أما بالنسبة لفئة السيدات فتتواجد فرق مازيمبي الكونغولي والجيش الملكي المغربي وإيدو كوينز النيجيري في القائمة النهائية.

وتواجدت ثلاث لاعبات في القائمة النهائية للمرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبة شابة، وهن حبيبة صبري، من مصر، وضحى المدني من المغرب، والنيجيرية تشيماكا أوكووتشوكو.

منافسة بين زيزو لاعب الزمالك وحسين الشحات لاعب الأهلي