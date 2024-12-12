باريس : قاد البديل الدنماركي راسموس هويلوند فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى فوز قاتل على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2 1، فيما افتتح المدافع السعودي سعود عبدالحميد غلته من الاهداف بقميص فريقه الجديد روما الإيطالي في الفوز على ضيفه براغا البرتغالي 3 0 الخميس، في الجولة السادسة ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

في بلزن، تسبب الكاميروني أندري أونانا حارس يونايتد مع بداية الشوط الثاني بخطأ فادح بعدما حاول تمرير الكرة داخل المنطقة قطعها بافل شولتس ومررها إلى ماتي فيدرا الذي أودعها بسهولة في المرمى الخالي رغم محاولة المدافع المغربي نصير مزراوي اعتراضها (48).

ولعب البرتغالي روبن أموريم مدرب "الشياطين الحمر" الذي حلّ خلفا للهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه ورقة المهاجم الدولي هويلوند الذي كان عند ثقة مدربه بادراكه التعادل بعد مجهود فردي من الإيفواري أماد ديالو الذي دخل منطقة الجزاء ومرر الكرة بين قدمي احد المدافعين وسددها اصطدمت بلاعب آخر وتهاوت أمام الدنماركي الذي تابعها في المرمى (62).

وخطف هويلوند هدف الفوز بعدما روض كرة من ركلة حرة نفذها البرتغالي برونو فرنانديش أرضية بذكاء، وسددها في المرمى (88).

واستعاد يونايتد بعض الثقة قبل دربي المدينة أمام جاره الجريح سيتي، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في الدوري أمام المضيف أرسنال والضيف نوتنغهام فوريست.

وحصد الفريق بإشراف أموريم 4 نقاط فقط من اصل 12 ممكنة في الدوري المحلي حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر، فيما يحتل موقتا المركز الخامس في يوروبا ليغ مع 12 نقطة.

على الملعب الاولمبي في روما، سجل عبدالحميد القادم من الهلال هدفه الأول مع النادي الإيطالي في بداية الشوط الثاني بعدما اندفع بسرعة من الخلف ودخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من الفرنسي إيمانويل كونيه تابعها قوية في سقف المرمى (47)، ليعزز تقدّم فريقه.

وبات عبدالحميد أول لاعب سعودي يسجل في مسابقة أوروبية والعربي الاول يحقق هذا الانجاز لروما منذ مهاجمه السابق المصري محمد صلاح.

وكان النجم السعودي ابن الـ 25 عاما ترك بصمته مع روما في الفوز على ليتشي 4 1 في الدوري، بعدما صنع هدفا لزميله نيكولو بيسيلي.

وافتتح نادي العاصمة التسجيل عبر قائده لورنتسو بيليغريني بتسديدة أرضية زاحفة عند حافة المنطقة اثر تمريرة من البولندي نيكولا زالينسكي (10).

وتعقدت أمور براغا بعد طرد حارسه البرازيلي مايتوس بالبطاقة الحمراء اثر لمسه الكرة خارج المنطقة المحرمة، ليستفيد روما من النقص العددي في صفوف ضيفه ويضيف الثالث عبر البديل الإسباني ماريو هيرموسو (90+1).

ورفع روما الذي حقق فوزه الثاني في المسابقة مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر موقتا.

وهو الفوز الثاني أيضا في مختلف المسابقات لنادي العاصمة الإيطالية بعد تغلبه على ليتشي 4 1 في الدوري ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة.

وسحق باوك اليوناني ضيفه فيرينتسفاروش المجري 5 0، تناوب على تسجيلها البرازيلي تايسون (10) والإسباني براندون توماس (29) والبديل الروسي فيودور تشالوف (76) والصربي أندريا زيفكوفيتش (80 من ركلة جزاء) والبديل الآخر البلغاري كيريل ديسبودوف (89).

وفرّط ألكمار الهولندي بتقدمه بهدفين أمام مضيفه لودوغوريتس البلغاري واكتفى بالتعادل 2 2، على غرار مالمو السويدي الذي تعادل مع غلطة سراي التركي بالنتيجة ذاتها.

وتعادل هوفنهايم الألماني مع أف سي أس بي الروماني سلبا، وأولمبياكوس اليوناني مع اف سي تفينتي الهولندي بالنتيجة ذاتها.

وخسر نيس الفرنسي أمام مضيفه سان جيلواز البلجيكي 1 2، بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجله الكرواتي فرانجو إيفانوفيتش، بعدما كان افتتح التسجيل (33).

وسجل إيفان غيسان هدف نيس الوحيد (45+1).