مدريد : يبحث برشلونة عن استعادة زخمه محليا بعد تحقيقه انتصارا واحدا في آخر خمس مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستقبل ليغانيس الأحد في المرحلة السابعة عشرة.

ومنذ فوزه بمباراة الديربي ضد جاره إسبانيول 3 1 في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خسر النادي الكاتالوني مبارتين أمام ريال سوسييداد 0 1 ولاس بالماس 1 2، وتعادل في اثنتين أيضا مع سلتا فيغو 2 2 وريال بيتيس بالنتيجة عينها، مقابل فوز يتيم على ريال مايوركا 5 1.

في المقابل، يسير برشلونة بثبات في دوري أبطال أوروبا فحقق الفوز في مبارياته الخمس الاخيرة كان آخرها على بوروسيا دورتموند الألماني في عقر داره 3 2 الأربعاء، ليصبح على مشارف التأهل مباشرة الى ثمن النهائي.

وطمأن مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك أنصار الفريق بشأن جناحه البرازيلي رافينيا الذي أخرجه في نهاية المباراة بقوله "كل ما في الأمر بأن رافينيا متعب لكنه ليس مصابا".

ويحتل برشلونة الصدارة متقدما بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على جاره رايو فايكانو السبت، بعد أن أنعش الفريق الملكي حظوظه في بلوغ ثمن نهائي المسابقة للقارية بفوزه الثمين خارج أرضه على أتالانتا الايطالي القوي 3 2.

بيد أن مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو أنشيلوتي أقر بأن المباراة استنزفت الكثير من الطاقة من فريقه المتأثر بالإصابات وقال في هذا الصدد "كانت مباراة صعبة لأن أتالانتا أجبرنا على بذل جهود اضافية من الناحية البدنية".

وأضاف "جدول المباريات متطلب للغاية، لدينا مجموعة مصغرة (بداعي الاصابات) وهذا لا يسمح لنا باعتماد مبدأ المداورة وبالتالي علينا الصمود في الوقت الحالي".

وتابع "تعرضنا لخسارتين (في دوري الأبطال) أمام فريقين قويين (ميلان الإيطالي وليفربول الإنكليزي) لكننا لا نشعر بالهزيمة. نوعية الفوز على أتالانتا ستساعدنا كثيرا".

وتعرض نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي للإصابة خلال مباراة أتالانتا بعد أن سجل الهدف الافتتاحي رافعا رصيده الى 50 هدفا في المسابقة القارية، وسيغيب على الأرجح عن مباراة رايو فايكانو.

وأعلن ريال إصابة مبابي في فخذه الأيسر وقال في بيان "بعد الفحوص التي أجراها الجهاز الطبي تبين إصابة لاعبنا كيليان مبابي في فخذه الأيمن" من دون أن يشير إلى فترة غياب المهاجم الفرنسي الدولي عن الملاعب.

أتلتيكو مدريد يتربص

في المقابل، ينتظر اتلتيكو مدريد المتربص أي تعثر للمتصدرين لقلب الطاولة عليهما لا سيما وانه يبتعد عن ريال مدريد بفارق نقطة واحدة و3 عن برشلونة، كما أنه يملك مباراة مؤجلة.

ويعيش فريق العاصمة فترة رائعة بعد ان حقق انتصاره الخامس تواليا في الدوري المحلي اثر فوزه المثير على اشبيلية 4 3 بهدف متأخر للفرنسي أنطوان غريزمان أيضا، ليدخل في صلب الصراع على اللقب. كما ان الفوز هو العاشر تواليا لأتلتيكو في مختلف المسابقات.

ولم يخسر أتلتيكو محليا سوى مباراة واحدة هذا الموسم وقد بدأ المهاجمان غريزمان والأرجنتيني خوليان ألفاريس يشكلان ثنائيا خطيرا.

برز ذلك جليا خلال المباراة ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي حين سجل ألفاريس هدفا بكرة لولبية رائعة في سقف الشبكة، في حين أضاف غريزمان هدفين ماكرين أيضا ليخرج فريقهما فائزا 3 1.

لاعب تحت المجهر

يُعد الأرجنتيني ألفاريس هداف أتلتيكو (12 هدفا) منذ انضمامه قادما من مانشستر سيتي الانكليزي في آب/أغسطس الماضي.

وغادر ابن الـ 24 عاما انكلترا بحثا عن تحد جديد بعد أن بقي في ظل النروجي إرلينغ هالاند في سيتي، رغم دوره في قيادة منتخب بلاده الى لقب كأس العالم 2022.

وقال غريزمان عن زميله "إنه لاعب عظيم". إنه لمن دواعي سروري وفخري أن يكون معنا وأن نتمكن من مساعدته".

ارقام واحصائيات

5 بعد فشله في تسجيل أي هدف حتى التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، نجح الإنكليزي جود بيلينغهام بالتسجيل في مباريات فريقه الخمس الأخيرة في الدوري.

8 ثمانية أشهر مرت منذ الفوز الأخير لفالنسيا خارج أرضه وكان على أوساسونا 1 0 في نيسان/أبريل الماضي.