باريس : غادر المكسيكي سيرخيو بيريس فريق ريد بول المشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، وفقا لما أعلنت الحظيرة النمسوية الأربعاء.

وقال ريد بول في بيان "توصل سيرخيو بيريس وريد بول ريسينغ إلى اتفاق للانفصال في عام 2025"، فيما قال المكسيكي في البيان ذاته "أنا ممتن للغاية للسنوات الأربع التي قضيتها مع ريد بول" المنضم إليه عام 2021 وساهم في تحقيقه للقبين في بطولة الصانعين، وأكمل ثنائية الترتيب العام للسائقين مع زميله في الفريق، بطل العالم أربع مرات، الهولندي ماكس فيرستابن في عام 2023.

وأضاف بيريس "القيادة لفريق ريد بول كانت تجربة لا تُنسى وسأعتز دائما بالنجاحات التي حققناها معا. شكر كبير لكل شخص في الفريق... أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

وأردف ابن الـ34 عاما قائلا "كان شرفا لي أن أتسابق بجانب ماكس كزميل في الفريق على مدار هذه السنوات ومشاركة نجاحاتنا".

فاز بيريس بخمسة سباقات مع ريد بول، بما في ذلك مرة في جائزة موناكو الكبرى وفوز مزدوج في أذربيجان، لكن مستواه تراجع خلال موسم 2024، مما أثار شائعات حول مستقبله مع الفريق.

وأنهى المكسيكي الموسم في المركز الثامن في ترتيب السائقين، بينما فقد ريد بول الذي احتل المركز الثالث في ترتيب الصانعين، لقبه لصالح ماكلارين.

وقال مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر في بيان "أود أن أشكر تشيكو (لقب بيريس) على كل ما قدمه لفريق ريد بول ريسينغ خلال المواسم الأربعة الماضية. منذ انضمامه عام 2021، أثبت نفسه كفرد مميز في الفريق وساعدنا في تحقيق لقبين للصانعين وأول ثنائية في ترتيب السائقين".

وأضاف "على الرغم من أن تشيكو لن يقود للفريق في الموسم المقبل، فإنه سيبقى دائما عضوا محبوبا للغاية وجزءا ثمينا من تاريخنا. شكرا لك، تشيكو".

وأشار الفريق النمسوي إلى أنه "سيُعلَن عن تشكيلة الفريق الكاملة لعام 2025 في الوقت المناسب".