ملبورن : نالت لاعبة كرة المضرب الرومانية والمصنفة الأولى عالميا سابقا سيمونا هاليب الأربعاء بطاقة دعوة للمشاركة في تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة، إذ تحاول الفائزة بلقبين في بطولات الغراند سلام تعزيز عودتها إلى الملاعب بعد إيقافها بسبب المنشطات.

كما حصل الشاب الأسترالي البالغ مع العمر 16 عاما كروز هيويت، وهو نجل المصنف الأول عالميا سابقا لايتون هيويت، على بطاقة دعوة للمشاركة في تصفيات أولى البطولات الأربع الكبرى المقررة الشهر المقبل في ملبورن.

وأُوقفت هاليب البالغة من العمر 33 عاما لمدة أربعة أعوام في تشرين الأول/أكتوبر 2022 قبل عودتها إلى الملاعب في آذار/مارس بعدما خُففت عقوبة إيقافها إلى تسعة أشهر.

ونفت وصيفة بطلة أستراليا في 2018 والمصنفة 887 حاليا تعاطي المنشطات عن عمد، وقالت "فكرة العودة إلى أستراليا بعد ثلاثة أعوام مثيرة، وأنا ممتنة للغاية للقيمين على البطولة على هذه الفرصة".

وتابعت "عملت بجدّ للاستعداد لموسم 2025. منحتني بطولة أستراليا بعضا من أفضل اللحظات في مسيرتي، لذا أتطلع بفارغ الصبر للعودة إلى ملبورن واللعب أمام الجماهير الأسترالية".

وبعد ما يقارب 30 عاما من تأهل والده إلى بطولة أستراليا من بوابة التصفيات بعد توجيه بطاقة دعوة له، سيحاول كروز هيويت القيام بالأمر عينه.