الدوحة : تُوّج نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم فينيسيوس جونيور بجائزة "الأفضل" لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء في الدوحة.

وعوَّض فينيسيوس المتوج مع النادي الملكي بلقبي الدوري المحلي "لا ليغا" ومسابقة دوري أبطال أوروبا، خيبة حلوله ثانيا في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم التي كانت من نصيب لاعب الوسط الإسباني رودري.

وتصدر فينيسيوس البالغ من العمر 24 عاما التصويت الذي شارك فيه قادة ومدربو المنتخبات وصحافيون وجماهير، متفوقًا على عشرة مرشحين آخرين برصيد 48 نقطة، أمام لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي وبطل أوروبا مع منتخب إسبانيا رودري (43 نقطة) وزميله في ريال مدريد الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام (37 نقطة).

وبات فينيسيوس الذي خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الجائزة في النسختين الاخيرتين، أول برازيلي يفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب منذ عام 2007 حينما نالها ريكاردو كاكا، وهو أول من يفوز بها تحت مسمى "الأفضل" (ذا بيست).

وخاض فينيسيوس موسما رائعا 2023 24 وحسم الكثير من المباريات المهمة بالنسبة لفريقه مسجلًا 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وتبقى أبرز لحظاته العظيمة هدفه في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في شباك بوروسيا دورتموند الألماني، مع إحرازه هاتريك في مرمى برشلونة (4 1) في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في الرياض.

"خرجت من الفقر"

وقال فينيسيوس الذي اختير افضل لاعب في المسابقة القارية العريقة "لا أعرف من أين أبدأ ولكن بدا وانه من المستحيل ان أصل الى هنا عندما كنت طفلا يلعب كرة القدم في الشارع. خرجت من الفقر وبعيدا عن الجرائم وكان مهما أن أفعل ما قمت به حتى الآن من أجل الأطفال والكثير من الأشخاص الذين أشكرهم على مساعدتي وبالتأكيد اللاعبين والجمهور وكل من صوَّت لي".

وأضاف اللاعب المتواجد في الدوحة لخوض نهائي كأس القارات للأندية الأربعاء ضد باتشوكا المكسيكي "هذه الجائزة مهمة جدا لي ولعائلتي التي آمنت بحلمي ومن أجل أن أصل إلى هنا اليوم، الرئيس (فلورنتينو بيريس) والمدرب الميستر (كارلو) أنشيلوتي الذي ساعدني كثيرا وكل من وثق في عندما كنت طفلا، لا يجب أن أنسى فلامنغو الذي منحني الفرصة كي يعرفني العالم وأن أمارس الكرة على الصعيد الاحترافية والبرازيل بلدي".

وتابع "الآن وصلنا إلى هنا وأحاول أن أصنع الفارق ومع زملائي هذا الموسم وأتمنى أن أستمر في هذا النادي الافضل في العالم".

أنشيلوتي أفضل مدرب

واختير أنشيلوتي أفضل مدرب في العام بعدما جمع 26 نقطة متفوقًا على المدرب الاسباني لباير ليفركوزن الألماني شابي ألونسو (22 نقطة) ومواطنه مدرب "لا روخا" لويس دي لا فوينتي (11 نقطة)، فيما جاء الاسباني الاخر مدرب سيتي بيب غوارديولا رابعا (10 نقاط).

وقال أنشيلوتي "شرف حقيقي أن أتلقى هذه الجائزة التي أريد تقاسمها مع النادي ورئيسه فلورنتينو بيريس الذي منحني الفرصة لأكون مدربا لأفضل نادي في العالم ومع اللاعبين الذين لا يسمعون دائما كلامي وعائلتي وزوجتي".

وأضاف "48 عاما في عالم كرة القدم التي اعطتني الكثير من الأحاسيس المختلطة والتي غالبا ما تكون إيجابية وهي السبب في انني لا زلت أتواجد أمامكم اليوم".

بونماتي للعام الثاني تواليا

ولدى السيدات، احتفظت نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا أيتانا بونماتي باللقب الذي نالته العام الماضي وباتت سادس لاعبة تحرز الجائزة أكثر من مرة بعد ميا هام وكارلي لويد والبرازيلية مارتا وبيرغيت برينتس وزميلتها أليكسيا بوتياس.

وتفوقت بونماتي على 15 مرشحة بجمعها 52 نقطة متفوقة على لاعبة شنغهاي شينغلي الصيني الدولية الزامبية باربرا باندا (39) وزميلتها في النادي الكاتالوني الدولية النروجية كارولين غراهام هانسن (37).

وحققت بونماتي موسمًا آخر مليئا بالألقاب بقميص النادي والمنتخب، حيث سجلت هدفًا في المباراة النهائية عندما فازت إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية للسيدات، وكررت هذا الإنجاز على مستوى الأندية مع برشلونة، بتحقيق لقب آخر لدوري أبطال أوروبا للسيدات.

وحصلت اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا على لقب أفضل لاعبة في البطولة الأخيرة لدوري الأبطال، وساهمت في قيادة فريقها الى تحقيق الثلاثية المحلية، وفازت بعدد كبير من الألقاب الأخرى خلال الموسم.

وقالت بونماتي "أنا ممتنة وسعيدة بنيل هذه الجائزة، هذا عمل الفريق وحققنا كل شيء مع برشلونة والمنتخب. كان عاما مذهلا وأشكر دائما من يساعدني أن أكون افضل سواء في النادي أو المنتخب، الجهاز الفني واللاعبات اللاتي لولاهن لما كنت انا اللاعبة التي عليها اليوم".

وكانت جائزة أفضل مدربة من نصيف الانكليزية إيما هايس (تشلسي الانكليزي/منتخب الولايات المتحدة).

ونال حارس عرين أستون فيلا الانكليزي ومنتخب الارجنتين إيميليانو مارتينيس جائزة افضل حارس، فيما كانت جائزة السيدات من نصيب حارسة المرمى المخضرمة الأمريكية أليسا نايهر.

وكسبت النجمة البرازيلية مارتا الجائزة التي تحمل اسمها "مارتا" والخاصة بأفضل هدف في فئة السيدات بهدفها في مرمى جامايكا، فيما نال جناح مانشستر يونايتد الانكليزي ومنتخب الأرجنتين أليخاندرو غارناتشو جائزة بوشكاش بهدفه المذهل في شباك إيفرتون في الدوري.

وعادت جائزة فيفا للمشجعين للطفل البرازيلي غييرمي غاندرا مورا، واللعب النظيف للاعب إنترناسيونل البرازيلي تياغو مايا.