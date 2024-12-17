لندن : فشل الجناح ميخايلو مودريك في اجتياز اختبار المنشطات، بحسب ما أفاد ناديه تشلسي الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء، فيما ذكرت التقارير أن الدولي الأوكراني أوقف موقتا.

وتلقى نادي غرب لندن صاحب المركز الثاني في الدوري إخطارا من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بوجود "نتيجة سلبية" في عينة بول قدمها لاعب الجناح البالغ 23 عاما الذي انضم إلى الـ"بلوز" في كانون الثاني/يناير 2023 قادما من شاختار دانييتسك الأوكراني مقابل 112 مليون دولار.

وقال تشلسي في بيان "يؤكد نادي تشلسي لكرة القدم أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اتصل أخيرا بلاعبنا ميخايلو مودريك بشأن نتيجة سلبية في اختبار بول روتيني".

وتابع "يدعم كل من النادي وميخايلو برنامج الاختبارات التابع للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بشكل كامل، ويخضع جميع لاعبينا، بما في ذلك ميخايلو، للاختبارات بانتظام".

وبدوره، نفى ميخايلو في بيان نشره عبر حسابه على انستغرام بشكل قاطع استخدامه عن علم أي مواد محظورة "سيعمل كل من ميخايلو والنادي الآن مع السلطات المعنية لتحديد سبب النتيجة السلبية".

وأردف "أؤكد أنني تلقيت إخطارا بأن العينة التي قدمتها للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تحتوي على مادة محظورة".

واستطرد قائلا "كان هذا بمثابة صدمة كبيرة لأنني لم أستخدم أي مواد محظورة عن عمد أو أخالف أي قوانين، وأعمل عن كثب مع فريقي للتحقق في كيفية حدوث ذلك".

وختم "أعلم أنني لم أفعل أي شيء خاطئ وسأظل متفائلا بعودتي إلى الملعب قريبا. لا يمكنني قول المزيد الآن بسبب سرية الاجراءات، لكنني سأفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

وكانت هيئة مكافحة المنشطات البريطانية حذّرت الرياضيين من أنهم يواجهون حظرا لمدة أربع سنوات إذا وجد أنهم تناولوا عمدا مادة محظورة.

وفي حال كانت المخالفة تتعلق بمادة محددة أو منتج ملوث، وتمكن الرياضي إثبات أنه لم يرتكب خطأ فادحا، فقد تتدرج العقوبة من ايقاف لمدة عامين إلى توبيخ، استنادا على مستوى الخطأ.