سيدني : كشف الأسترالي نيك كيريوس بأنه سيخوض مباريات الزوجي إلى جانب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دورة بريزبين الأسترالية المقررة أواخر الشهر الحالي استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وكان الود مفقودا بين اللاعبين خلال فترة سابقة، لكنهما تصالحا وباتا صديقين مقربين.

ونشر كيريوس صورة له ولديوكوفيتش على حسابه على انستغرام وهما يدخلان ملعب ويمبلدون قبل نهائي نسخة عام 2022 بينهما، أرفقها بعبارة "الزوجي في بريزبين، نراكم جميعا هناك".

وتنطلق دورة بريزبين في 29 الحالي في حين تبدأ بطولة أستراليا المفتوحة في 12 كانون الثاني/يناير.

وتشكل دورة بريزبين عودة كيريوس إلى الملاعب، بعد إصابات متكررة حدّت من مشاركاته في السنتين الاخيرتين.