إيلاف من مراكش:فاز اللاعب النيجيري أديمولا لوقمان،مساء الاثنين،بمراكش،بجائزة أفضل لاعب إفريقي لكرة القدم،بينما فازت الزامبية بربارا باندا بجائزة أفضل لاعبة.

وتميز حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي (كاف)، لسنة 2024، التي احتضنتها مدينة مراكش المغربية، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية، بينها جياني إيفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فضلا عن رؤساء الاتحادات الإفريقية، وعدد من الضيوف والنجوم الأفارقة السابقين للعبة.

النيجيري أديمولا لقمان أفضل لاعب إفريقي

وفي باقي الجوائز، فاز بجائزة أفضل لاعب شاب السنغالي لامين كامارا لاعب موناكو الفرنسي، بينما فازت ضحى المدني، لاعبة المنتخب النسوي المغربي وفريق الجيش الملكي المغربي، بجائزة أفضل لاعبة شابة.

وفاز الليبي إبراهيم معتز بجائزة أفضل حكم وسط، بينما فاز الكاميروني إلفيس غاي بجائزة أفضل حكم مساعد. فيما فازت المغربية بشرى كربوبي بجائزة أفضل حكمة وسط، والزامبية ديانا شيكوتيشا بجائزة أفضل حكمة مساعدة.

لامين كامارا فاز بجائزة أفضل لاعب شاب السنغالي

وفاز منتخب كوت ديفوار بجائزة أفضل منتخب رجالي،بينما فاز المنتخب النيجيري بجائزة أفضل منتخب نسوي.

وفاز رونوان ويليامز، حارس مرمى ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي،بجائزة أفضل لاعب محلي، كما توج بجائزة أفضل حارس إفريقي،بينما توجت النيجيرية تشياماكا ننادوزي بجائزة أفضل حارسة مرمى. فيما توجت سناء المسعودي، لاعبة المنتخب المغربي النسوي وفريق الجيش الملكي، بجائزة أفضل لاعبة محلية.

الليبي إبراهيم معتز فاز بجائزة أفضل حكم وسط

وتوج الإيفواري إميرس فايي بجائزة أفضل مدرب، بينما توجت المغربية لمياء بومهدي، مدربة تي بي مازيمبي الكونغولي، بجائزة أفضل مدربة. وذهبت جائزة أفضل هدف إلى اللاعب الأنغولي مابولولو.

كما أعلن عن جائزة التميز لهذه السنة، والتي ذهبت إلى كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الكاميروني بول بيا.

كلام الصور:

الجنوب إفريقي رونوان ويليامز أفضل حارس مرمى إفريقي

المغربية بشرى كربوبي أفضل حكمة وسط

الليبي إبراهيم معتز أفضل حكم وسط

جياني إيفانتينو وباتريس موتسيبي

جائزة التميز للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

جائزة التميز للرئيس الكاميروني بول بيا