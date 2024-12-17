لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أكّد غريغ بوبوفيتش صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي آيه" والمدرب الأسطوري لنادي سان أنتونيو سبيرز إلى أنه يعمل للعودة إلى مقاعد المدربين بعد إصابته بجلطة دماغية خفيفة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال أيقونة التدريب البالغ 75 عاما والمعروف بصلابته وغضبه "لا أحد أكثر حماسا لرؤيتي أعود إلى مقاعد المدربين من الأفراد الموهوبين الذين قادوا عملية إعادة تأهيلي".

وتابع "لقد تعلموا بسرعة أني أقل قابلية للتدريب".

وغاب بوبوفيتش الذي تسلّم زمام الأمور الفنية في سبيرز عام 1996 عن الملاعب منذ إصابته بجلطة دماغية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في ملعب "فروست بانك سنتر" التابع للفريق.

وفي غياب بوبوفيتش تم تعيين مساعده ميتش جونسون مدربا مؤقتا، فقاد سبيرز إلى 10 انتصارات وعدد الهزائم ذاته منذ توليه المسؤولية، علما أن رصيد الفريق الاجمالي الذي يحتل المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية يبلغ 13 فوزا مقابل 13 هزيمة.

وشكر بوبوفيتش في بيان نشره سبيرز، الجماهير والزملاء على الدعم الذي تلقاه "لقد كانت هذه بالتأكيد ستة أسابيع غير متوقعة بالنسبة لي ولعائلتي".

وأردف "بينما نعمل معا على التعافي، أوّد أن أغتنم هذه الفرصة لأشارككم أن الدعم الهائل الذي تلقيناه خلال هذا الوقت كان غامرا بأفضل طريقة ممكنة".

واستطرد قائلا "بينما أتمنى أن أتمكن من العودة إلى كل واحد منكم، دعوني أقول الآن إن عائلتي وأنا ممتنون إلى الأبد. نحن ممتنون لمجتمعنا الرائع، ونادي سبيرز بأكمله، وعائلتنا وأصدقائنا".