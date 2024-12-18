لندن : يعتقد الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشلسي ثاني ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أن لاعبه الأوكراني ميخايلو مودريك لم يكن يقصد تناول أي مواد محظورة.

وكان تشلسي أفاد في بيان الثلاثاء فشل مودريك في اجتياز اختبار المنشطات، مشيرا إلى تلقيه إخطارا من الاتحاد الإنكليزي للعبة بوجود "نتيجة سلبية" في عينة بول قدمها لاعب الجناح البالغ 23 عاما.

وبدوره، نفى ميخايلو في بيان نشره عبر حسابه على إنستغرام بشكل قاطع استخدامه عن علم أي مواد محظورة، قائلا إن نتائج العينة كانت بمثابة "صدمة تامة".

وقال ماريسكا الأربعاء "نثق بميشا (ميخايلو). عندما تحدث مثل هذه الأمور عليك أن تساند لاعبك في جميع الجوانب".

وأضاف "ميشا لاعب لتشلسي، إنه واجبي أن أكون على تواصل معه. أنا، النادي وزملاؤه في الفريق، جميعنا موجودون من أجله. الثقة تعني أننا نصدق ميشا".

وكانت هيئة مكافحة المنشطات البريطانية حذّرت الرياضيين من أنهم يواجهون حظرا لمدة أربع سنوات إذا وجد أنهم تناولوا عمدا مادة محظورة.

وفي حال كانت المخالفة تتعلق بمادة محددة أو منتج ملوث، وتمكن الرياضي إثبات أنه لم يرتكب خطأ فادحا، فقد تتدرج العقوبة من ايقاف لمدة عامين إلى توبيخ، استنادا على مستوى الخطأ.

شارك مودريك في 15 مباراة مع تشلسي هذا الموسم، آخرها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر في الفوز على هايدنهايم الألماني 2 0 في مسابقة كونفرنس ليغ التي يتصدرها بالعلامة الكاملة، حين سجل هدفه الثالث هذا الموسم. لم يشارك في المباريات الخمس الماضية في جميع المسابقات.

وتابع ماريسكا "أعتقد أنه سيعود، الشيء الوحيد الذي لا نعرفه هو متى".

وأردف الإيطالي "أي لاعب في العالم عندما يحدث له شيء كهذا، يحتاج إلى الدعم. لا يهم إن كان عمره 20 أو 30 عاما، أو إن كان إنكليزيا أو إيطاليا أو أوكرانيا. عندما تحدث مثل هذه الأمور، نحتاج جميعا إلى الدعم. الأمر لا يتعلق بعمره أو جنسيته".

وأكّد مدرب ليستر سيتي السابق أنه "موجود لمساعدته في أي شيء يحتاجه لأنه في هذا الوقت من الطبيعي أن يحتاج إلى دعم من النادي، منّي ومن زملائه في الفريق، ونحن جميعا موجودون لدعمه".

انضم مودريك إلى تشلسي مقابل مبلغ يقدر بـ88,5 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار) من شاختار دانييتسك الأوكراني في كانون الثاني/يناير 2023.