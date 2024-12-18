لندن : قاد المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس فريقه أرسنال إلى نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية الفوز على جاره كريستال بالاس 3 2 الأربعاء في ربع النهائي.

وسجل جيزوس (27 عاما) الأهداف الثلاثة "هاتريك" في الدقائق 54، 73 و81 بعدما تقدّم كريستال بالاس عبر الفرنسي جان فيليب ماتيتا بعد أربع دقائق من انطلاق المباراة، فيما سجل زميله البديل لاعب المدفعجية السابق إدوارد نكيتياه هدفا ثانيا (85).

وتمكن أرسنال الفائز بلقبين (1986 1987 و1992 1993) من بلوغ نصف النهائي لأول مرة منذ موسم 2021 2022 حين خرج أمام ليفربول المتوّج حينها وحامل اللقب في النسخة الأخيرة.

وبدأ المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المباراة بلاعبي الاحتياط، باستثناء مواطنه الحارس دافيد رايا، الغاني توماس بارتي والبلجيكي لياندرو تروسار.

وأخطأ المدافع البولندي ياكوب كيفيور في إبعاد تمريرة طويلة من الحارس جوردان هندرسون نحو المهاجم ماتيتا الذي استلمها وسددها بيسراه إلى يمين رايا (4).

وحافظ هندرسون على تقدم فريقه في الشوط الأول بتصديه أولا لتسديدة قريبة من تروسار (11) ومرة ثانية ببراعة لركلة حرة مباشرة من رحيم سترلينغ (31).

ودفع أرتيتا بلاعبَيه الأساسيين، القائد وصانع الالعاب الدولي النروجي مارتن أودريغارد مكان الشاب إيثان نوانيري وقلب الدفاع الدولي الفرنسي وليام صليبا بدلا من بارتي الذي بدأ في مركز الظهير الأيمن (46).

ونجح جيزوس الذي كان يلعب دورا أكبر في تشكيلة أرسنال خلال الموسمين الماضيين، في تسجيل التعادل حين استلم تمريرة من أوديغارد ومرّ عن مدافع وأسقط الكرة من فوق الحارس إلى الشباك (54).

وسجل جيزوس الهدف الثاني إثر تمريرة بينية من البديل بوكايو ساكا استلمها البرازيلي ووضعها إلى يمين الحارس هندرسون (73).

وأكمل مهاجم مانشستر سيتي السابق الـ"هاتريك" إثر تمريرة طويلة من أوديغارد انفرد على إثرها مسجلا بسهولة (81).

وحاول البديل نكيتياه المنتقل من أرسنال في الصيف، إعادة فريقه إلى المباراة بهدف ثان سجله برأسه إثر عرضية من البديل الآخر ناثانيال كلاين (85) لكن من دون جدوى.

وتأهل نيوكاسل إلى الدور عينه بتغلبه على برنتفورد بثلاثية الإيطالي ساندرو تونالي (9 و43) والسويسري فابيان شار (69) مقابل هدف للكونغولي الديموقراطي يوان ويسا (90+1).