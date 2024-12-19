واشنطن : سيغيب كوبي بافكين عن صفوف أتلانتا هوكس حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، وفقا لما أعلن النادي المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) الأربعاء.

وسيخضع بافكين لعملية جراحية في كتفه الأيمن في السابع من كانون الثاني/يناير.

وأعلن هوكس، سابع المنطقة الشرقية، إصابة أونييكا أوكونغوو بالتهاب في الركبة اليسرى وغيابه عن الملاعب لمدة أسبوع.

ويلعب كلاهما أدوارا احتياطية مهمة لهوكس الذي حقق 14 فوزا وتكبّد 13 خسارة.

سجل بوفكين متوسط 5,3 نقاط، 2,1 متابعة و1,7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة مع الفريق، على الرغم من معاناته من عدم استقرار في الكتف، ما استدعى استشارة أطباء إضافيين قبل اتخاذ قرار إجراء الجراحة.

وكان بوفكين الذي اختير في المركز الخامس عشر في الـ"درافت" العام الماضي، توقع له الأطباء الشفاء التام قبل انطلاق موسم 2025 26.

أما أوكونغوو النيجيري الأصل، فسجل متوسط 11,3 نقطة، 6,6 متابعات، و1,4 تمريرة حاسمة مع أتلانتا في 25 مباراة.

يدخل أوكونغوو موسمه الخامس في الدوري الأميركي بعد أن اختير في المركز السادس في درافت 2020. حقق الموسم الماضي أعلى معدلات له في مسيرته، حيث بلغ متوسط تسجيله 10,2 نقطة و1,3 تمريرة حاسمة في المباراة.