باريس : سيعود الفنلندي فالتيري بوتاس إلى فريق مرسيدس المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد الموسم المقبل كسائق احتياطي، بعد قرار الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة الفورمولا واحد ميكايل، الرحيل عن الحظيرة الألمانية، وذلك وفقا لما أعلنت الأخيرة الخميس.

وقال السائق الفنلندي البالغ 35 عاما والذي لم يحتفظ به ساوبر الذي سيصبح أودي بدءا من 2026 "العودة إلى عائلة مرسيدس كسائق ثالث لعام 2025 هي الخطوة التالية، ولا يمكن أن أكون أكثر سعادة".

وأضاف "أود أن أشكر (مدير الفريق النمسوي) توتو (وولف) وفريق براكلي وكل شخص في فريق النجمة الثلاثية على الترحيب الحار بعودتي".

فاز بوتاس بـ10 جوائز كبرى خلال خمس سنوات قضاها مع مرسيدس إلى جانب البريطاني لويس هاميلتون بين عامي 2017 و2021.

وتابع "على الرغم من التحديات في السنوات الماضية، أعلم أن لديّ الكثير لأقدمه في بطولة العالم للفورمولا واحد. مع عودتي إلى المكان الذي حققت فيه العديد من تلك اللحظات، أتطلع إلى استخدام كل المعرفة التي اكتسبتها لمساعدة الفريق على الأداء والتقدم نحو هدفنا في المنافسة على البطولات العالمية".

واجه بوتاس ثلاثة مواسم صعبة مع فريق ألفا روميو، الذي أصبح يُعرف باسم ساوبر، حيث احتل المركزين العاشر والخامس عشر تواليا في الترتيب العام النهائي للسائقين عامي 2022 و2023، وفشل في حصد أي نقطة هذا العام ليحتل المركز الثاني والعشرين.

وستشهد حظيرة مرسيدس تغييرات في تشكيلتها العام المقبل مع انتقال "السير" هاميلتون، بطل العالم سبع مرات بالتساوي مع شوماخر الأب إلى فيراري، بينما حافظ مواطنه جورج راسل على مقعده ووصل الشاب الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي (18 عاما) بديلا عن هاميلتون.

وقال وولف "مرحبا بعودتك إلى المنزل يا فالتيري! إنه لأمر رائع أن تكون معنا مرة أخرى".

وأشاد وولف بـ"الأثر الكبير والمساهمة" التي قدمها بوتاس خلال خمس سنوات مع الفريق، مضيفا "إلى جانب تحقيقه انتصارات متعددة في الجوائز الكبرى، لعب دورا حيويا في خمسة من بطولاتنا" عند الصانعين.

وأردف "كانت ملاحظاته التقنية وتأثيره مهمة جدا في تحقيقنا لتلك النجاحات ودفع الفريق للأمام".

وأستطرد قائلا "في دوره كسائق احتياطي، ستكون كل هذه الصفات مهمة بشكل لا يصدق في مساعدتنا على المنافسة على البطولات ودعم جورج وكيمي على المضمار".