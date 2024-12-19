لندن : حجز توتنهام مقعده في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم، بفوزه المثير جدا على مانشستر يونايتد 4 3 الخميس في لندن، بعدما كان متقدما بثلاثية نظيفة قبل أن يسمح حارسه فرايزر فورستر للضيوف بالعودة.

دخل يونايتد اللقاء بمعنويات الفوز على الجار اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب 2 1 الأحد على ستاد الاتحاد في الدوري الممتاز، وبالتالي بدا في موقع جيد لمحاولة الثأر من سبيرز الذي تغلب عليه في أرضه 3 0 في أيلول/سبتمبر في المرحلة السادسة من "برميرليغ".

لكن "الشياطين الحمر" عادوا من لندن وهم يجرون خلفهم ذيل خيبة الهزيمة الثالثة في ثامن مباراة لهم في كافة المسابقات بقيادة مدربهم الجديد البرتغالي روبن أموريم.

وخلافا لماركوس راشفورد الذي بقي مستبعدا عن الفريق وهو الذي ألمح الثلاثاء إلى إمكانية الرحيل عن يونايتد وأنه "جاهز لتحدي جديد"، عاد الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو إلى التشكيلة لكنه جلس على مقاعد البدلاء بعدما غاب تماما عن لقاء سيتي.

ولم تكن البداية موفقة بالنسبة ليونايتد، إذ وجد نفسه متخلفا بعد ربع ساعة حين سدد الإسباني بدرو بورو كرة قوية من خارج المنطقة تألق الحارس التركي ألتاي بايندير الذي لعب أساسيا على حساب الكاميروني أندري أونانا، في صدها لكنها سقطت أمام دومينيك سولانكي الذي تابعها في الشباك (15).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول الذي شهدت دقائقه الأخيرة خسارة يونايتد لجهود مدافعه السويدي فيكتور لينديلوف، تاركا مكانه للإيرلندي الشمالي المخضرم جوني إيفانز (45).

وما لبث أن أطلق الحكم صافرة الشوط الثاني حتى أضاف توتنهام الهدف الثاني إثر عرضية لجيمس ماديسون من الجهة اليسرى، فشل المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس في اعتراضها بالشكل المناسب لتسقط أمام السويدي ديان كولوشيفسكي الذي أطلقها في الشباك (46).

وفي ما كان أموريم يتحضر لإجراء تبديلات بالجملة، ضرب توتنهام بالثالث حين كسر سولانكي مصيدة التسلل بعد تمريرة طولية من دجيد سبينس وتلاعب بالمدافعين قبل أن يسدد في الشباك (54).

لكن من خطأ فادح للحارس فورستر الذي مرر الكرة بالخطأ تحت الضغط للبرتغالي برونو فرنانديش، قلّص البديل الهولندي جوشوا زيركسي الفارق ليونايتد في الدقيقة 63.

واشتعلت المباراة حين ارتكب فورستر خطأ قاتلا آخر بتأخره في تشتيت الكرة، فتدخل عليه البديل الآخر العاجي أماد ديالو، بطل الفوز بالديربي الأحد، لتتحول الكرة منه إلى الشباك (70).

وبمشاركة غارناتشو مباشرة بعد الهدف، ضغط يونايتد بحثا عن استغلال ضياع توتنهام وإدراك التعادل، لكن القائد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون قضى على أي أمل لفريق أموريم بالعودة حين نفذ ركلة ركنية من الجهة اليسرى واصلت طريقها إلى الشباك بعدما أخطأ الحارس بايندير في تقديرها (88).