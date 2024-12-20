واشنطن : مني بوسطن سلتيكس حامل اللقب بهزيمته الرابعة هذا الموسم في معقله من أصل ست بالمجمل منذ بداية الموسم، وجاءت على يد شيكاغو بولز 117 108، فيما أضاف "الملك" ليبرون جيمس رقما قياسيا جديدا إلى سجله في فوز لوس أنجليس ليكرز على مضيفه وجاره ساكرامنتو كينغز 113 100 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في بوسطن، قدم زاك لافين أفضل مباراة هجومية له هذا الموسم بتسجيله 36 نقطة، ليلعب الدور الأساسي في تحقيق بولز ثلاثة انتصارات متتالية للمرة الأولى هذا الموسم والثالث عشر بالمجمل في 28 مباراة، فيما ساهم آيو دوسونمو بـ17 نقطة والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش بـ16 مع 14 متابعة.

وحسم بولز الفوز في الربع الأخير الذي تفوق فيه على مضيفه 35 22، في لقاء تألق خلاله من خارج القوس بتسجيله 19 ثلاثية.

وتأثر سلتيكس بالأخطاء الفنية التي احتسبت في الربع الأخير على نجميه جايلن براون وجايسن تايتوم والمدرب جو ماتزولا الذي لم يتوان عن مهاجمة الحكام بعد اللقاء.

وبدأت انتفاضة بولز في بداية الربع الأخير الذي دخله متخلفا 82 86، مسجلا 17 نقطة مقابل 4 فقط لحامل اللقب، ما سمح له بالتقدم 99 90 قبل أن يرد أصحاب الأرض بست نقاط متتالية، لكنهم تلقوا بعدها خطأين فنيين على ماتزولا وبراون لاحتجاجهما على عدم احتساب خطأ لصالح الأخير.

وترجم لافين الرميتين الحرتين الناجمتين عن الخطأين الفنيين ثم أضاف سلة، لتصبح النتيجة 104 96 لصالح فريقه الذي وسع بعدها الفارق إلى 10 نقاط بعد خطأ فني على تايتوم الذي كان أفضل مسجلي سلتيكس بـ31 نقطة، فيما أضاف اللاتفي كريستابس بورزينغيس 20 مع 8 متابعات.

وفي ساكرامنتو، سجل ليبرون جيمس 19 نقطة مع 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة في فوز ليكرز على جاره ومضيفه ساكرامنتو كينغز 113 110، لكن أهم احصائية له في اللقاء خوضه 34 دقيقة، ما سمح له برفع عدد الدقائق التي خاضها في مسيرته خلال الموسم المنتظم إلى 57471، في انجاز قياسي تجاوز فيه الأسطورة كريم عبد الجبار (57446 دقيقة)ز

وتألق اوستن ريفز في الفوز الثالث لليكرز في آخر أربع مباريات والخامس عشر هذا الموسم بتسجيله 25 نقطة، وأضاف أنتوني ديفيس 21 مع 20 متابعة في لقاء سيطر الضيوف على معظم فتراته، لكن كينغز عاد إلى الأجواء حين قلص الفارق إلى ثلاث نقاط قبل 8 دقائق على النهاية بسلة من ديارون فوكس.

ورفض ليكرز السماح لجاره في الاقتراب منه أكثر من ذلك، فرد بسلة لريفز ورميتين حرتين لديفيس في سلسلة من 10 نقاط مقابل اثنتين فقط لصاحب الأرض، ما فتح الباب أمام جيمس ورفاقه لحسم المواجهة في نهاية المطاف بفارق 13 نقطة والحاق الهزيمة الـ15 بجيرانهم هذا الموسم.

وفي أبرز المباريات الأخرى، مني غولدن ستايت ووريرز بهزيمة قاسية على يد مضيفه ممفيس غريزليز 93 144 في لقاء تألق خلاله الأخير من خارج القوس بتسجيله 27 ثلاثية في انجاز قياسي للفريق، فيما فاز نيويورك نيكس على مينيسوتا تمبروولفز 133 107، لوس أنجليس كليبرز على دالاس مافريكس 118 95، بورتلاند ترايل بلايزرز على دنفر ناغتس 126 124.