الرياض (السعودية) : بعد سبعة أشهر على ما أطلق عليه "نزال القرن"، يتجدد الموعد مساء السبت في الرياض بين بطل العالم الأوكراني أولكسندر أوسيك وغريمه البريطاني تايسون فيوري في مواجهة ثأرية للأخير، بعدما مني على يد منافسه بالهزيمة الوحيدة في مسيرته.

في 19 أيار/مايو الماضي، بات أوسيك أول بطل يحرز اللقب العالمي الموحّد للوزن الثقيل في 25 عاما وتحديدا منذ البريطاني لينوكس لويس عام 1999، وذلك بتغلبه على فيوري فيوري بقرار منقسم من القضاة، حيث منح اثنان منهم الأفضلية للأوكراني 115 112، و114 113، فيما أعطى الثالث الأفضلية لفيوري 114 113.

وكان فيوري الأكثر خطورة في بداية النزال، لكن أوسيك تنفّس الصعداء تدريجا ليتفوّق على الملاكم العملاق المكنّى "جيبسي كينغ".

أنقذه جرس نهاية الجولة التاسعة عندما كان الأوكراني يمطره باللكمات، قبل أن يتعرّض للخسارة الأولى في مسيرته.

وجمع الأوكراني بين حزام الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف) والمنظمة العالمية للملاكمة (دبليو بي أو) والرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي أيه) والمجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) عندما تغلّب على فيوري في السعودية.

وانضمّ ابن الـ37 عاما الذي لم يخسر بعد في مسيرته، إلى الأساطير أمثال محمد علي، جو لويس ومايك تايسون، كبطل موحّد لكل الأوزان الثقيلة، والأوّل منذ اعتراف عالم الملاكمة بأربعة أحزمة في الألفية الثالثة.

وبعد اتخاذ القرار بتجديد المنازلة مع فيوري في الرياض مجددا، لم يكن أوسيك في وضع يسمح له بالدفاع عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة ضد البطل الموقت والمنافس الإلزامي البريطاني دانييل دوبوا الذي احتفظ في 21 أيلول/سبتمبر باللقب بفوزه على مواطنه أنتوني جوشوا بالضربة القاضية على ملعب "ويمبلي" في لندن.

ونتيجة ذلك، سيتواجه أوسيك مع فيوري مساء السبت على الألقاب الثلاثة الأخرى، أي المنظمة العالمية للملاكمة (دبليو بي أو) والرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي أيه) والمجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي).

"سأُحدِث بعض الضرر"

وقبل يومين من النزال بحلقته الثانية، أجرى الملاكمان المواجهة الإعلامية التقليدية التي استمرت لأكثر من 11 دقيقة، وبدا فيوري أقل "ثرثرة" من السابق خلال المؤتمر الصحافي وقال إنه بعد "الحديث والمزاح" طوال مسيرته، كان مستعدا هذه المرة للقتال.

وهدد ابن الـ36 عاما الذي لم يهزم قبل المواجهة الأولى مع أوسيك في 35 نزالا في مسيرة شابتها نوبات الاكتئاب ومشاكل الإدمان، أن "هذه المرة أنا جاد. سأُحدِث بعض الضرر هنا مساء السبت. سأسبب الكثير من الألم".

بالنسبة لأوسيك المتوج بالذهب الأولمبي عام 2012، فإن "النزال الأول أصبح في الماضي"، مضيفا أنه يشعر "بحالة جيدة، ومسترخ جدا في الملاكمة والتدريب".

ما هو مؤكد، أن على فيوري، بطل مجلس الملاكمة العالمي السابق، أن يفوز على أوسيك السبت إذا أراد محو "العيب" الوحيد في سجله، لكن المهمة لن تكون سهلة ضد الأوكراني الذي يتباهى بقوة يده اليسرى وتحركاته وسرعته وحالته البدنية الرائعة.

ويخوض أوسيك النزال بأفضلية واضحة لمنافسه من حيث الوزن الذي تبين الجمعة أنه وصل إلى 127 كيلوغراما، أي الأثقل في مسيرته، مقابل 102 للأوكراني.

بالنسبة للبلد المضيف، فيأتي هذا النزال بعد الحدث الأهم في تاريخه على الصعيد الرياضي وهو منحه رسميا حق استضافة مونديال كرة القدم لعام 2034، ليتواصل بذلك مسعاه كي يكون أحد أبرز الاستقطابات الرياضية في العالم بعض النظر عن التهم الموجهة له بـ"الغسيل الرياضي"، أي استخدام الرياضة لتحويل الانتباه عن سجلها في مجال حقوق الإنسان.