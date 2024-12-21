نيويورك : غرّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" مدرب بوسطن سلتيكس جو ماتزولا مبلغ 35 ألف دولار ولاعب بروكلين نتس نيك كلاكستون 25 ألفا السبت، وذلك بسبب انتهاكهما قواعد الدوري خلال مباريات الخميس.

وقالت الرابطة في بيان لها إنها فرضت غرامة مالية على ماتزولا لـ"ملاحقته بشكل عنيف وتوجيه كلام غير لائق لأحد حكام المباراة".

وجاء تصرّف المدرب بعد نهاية المباراة التي خسرها بطل "أن بي ايه" بوسطن على أرضه أمام شيكاغو بولز 108 117.

أما عقوبة كلاكستون فكانت بسبب رميه الكرة نحو المدرجات، وذلك بعد احتساب خطأ فني ضده، قبل أن يُطرد إثر الحادثة التي جاءت قبل 8 دقائق و46 ثانية من نهاية الربع الثاني في مباراة فوز بروكلين نتس على أرض تورونتو رابتورز 101 94.

وسجل اللاعب الأميركي، البالغ من العمر 25 عاما، في موسمه السادس في "أن بي ايه" مع بروكلين متوسط 9,5 نقاط و7,4 متابعات في المباراة الواحدة.