إيلاف من بيروت: أعلن مصدر سوري رسمي السبت أن الإدارة الجديدة في سوريا عينت مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال.

وكان أبو قصرة مشاركا في اجتماع السبت بين أحمد الشرع والفصائل العسكرية لمناقشة شكل المؤسسة العسكرية الجديد حيث أعلن الشرع عن أن جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد، في خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية وتنظيمها ضمن إطار مؤسساتي.

من هو أبو قصرة؟

أبو قصرة المعروف أيضا باسم أبو الحسن 600 هو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية في "هيئة تحرير الشام" التي أطاحت بنظام بشار الأسد من السلطة في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أنه حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية وهو من مواليد مدينة حلفايا بمحافظة حماة.

تعيينات جديدة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية في الحكومة الانتقالية، حسب ما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وقبل ذلك، عينت السلطات السورية الجديدة عزام غريب، المعروف بلقب "أبو العز سراقب"، محافظًا لمحافظة حلب.

ويعد غريب أحد أبرز قادة "الجبهة الشامية" التابعة لما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري".

يذكر أن القيادة الجديدة في سوريا كلفت خلال الأيام الماضية عدة شخصيات بإدارة شؤون المحافظات السورية، بعد إسقاط نظام الأسد، وكان منهم "عامر الشيخ"، قائد أحرار الشام، الذي كُلِّف بتسيير شؤون محافظة ريف دمشق.