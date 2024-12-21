إيلاف من دمشق: لا تزال الأوضاع في سوريا تفرض نفسها على الساحة منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر بتعيين عزام غريب أبو العز قائد الجبهة الشامية محافظًا لمحافظة حلب لتسيير شؤون المدينة مع سيطرة فصائل المعارضة عليها.

وعزام غريب هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

كما درس في اختصاص (هندسة تحكم آلي وأتمتة) في جامعة حلب، ووصل إلى السنة الأخيرة عام 2011 دون التخرج.

تعرض الغريب للاعتقال في فرعي فلسطين والأمن الجوي التابعين لسلطة الأسد بين عامي 2003-2005، وكان ملاحقاً أمنياً قبل عام 2011.

"الثورة السورية"

شارك غريب في الثورة السورية عقب انطلاقها عام 2011، وانتسب إلى حركة أحرار الشام والجبهة الإسلامية، وصولاً إلى توليه قيادة الجبهة الشامية في الجيش الوطني السوري، وقبل ذلك، عمل نائباً لقادة الجبهة الشامية منذ تأسيسها لحين توليه قيادتها.

يذكر أن القيادة الجديدة في سوريا كَلَّفت خلال الأيام الماضية عدة شخصيات بإدارة شؤون المحافظات السورية، بعد إسقاط نظام الأسد، وكان منهم "عامر الشيخ"، قائد أحرار الشام، الذي كُلِّف بتسيير شؤون محافظة ريف دمشق.