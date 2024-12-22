إيلاف من القدس: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، أن إسرائيل ستواصل التحرك ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ، والذين اتهمهم بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي، ودعا الإسرائيليين إلى الصمود.

وقال في بيان مصور بعد يوم من سقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة تل أبيب مما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة: "كما تحركنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني فإننا سنتحرك ضد الحوثيين".

وتابع نتانياهو: "الولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم تهديدا ليس فقط للملاحة الدولية، بل أيضا للنظام الدولي".

الكلمة الأخيرة لإسرائيل

وواصل :"ما أطلبه منكم، مواطني إسرائيل، هو التحلي بالصبر، ومواصلة إظهار المرونة التي أظهرتموها حتى الآن، والالتزام الصارم بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. إذا فعلتم ذلك، فسنتولى كل شيء آخر".

وأكد نتانياهو مجددا أن النتائج التي ستحققها جماعة الحوثي ستكون مماثلة لنتائج المنظمات الإرهابية الأخرى التي ستواجه إسرائيل في ختام كلمته.

وكانت طائرات إسرائيلية، قد شنت الخميس، سلسلة من الضربات ضد البنية التحتية للطاقة والموانئ في اليمن، في خطوة قال مسؤولون إنها رد على مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقها الحوثيون منذ بدء حرب غزة قبل 14 شهرا.

وقالت القوات الأميركية، السبت، إنها نفذت ضربات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء .

وقال نتانياهو، الذي تعزز موقفه في الداخل بفضل الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد قوات حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان وتدميرها لمعظم الأسلحة الاستراتيجية للجيش السوري، إن إسرائيل ستتحرك مع الولايات المتحدة.

ويشن الحوثيون هجمات متكررة على الملاحة الدولية في المياه القريبة من اليمن منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 دعما للفلسطينيين في حرب إسرائيل مع حماس.

رئيس الموساد يقترح ضرب إيران

من ناحيتها أفادت قناة 13 الإخبارية، الأحد، أن رئيس الموساد ديفيد برنياع، دعا خلال مناقشات رفيعة المستوى داخل القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل، إلى توجيه ضربة مباشرة لإيران في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي.

وأضاف برنياع خلال الاجتماعات: "نحن بحاجة إلى استهداف الرأس، وضرب الحوثيين فقط لن يكون كافيا".

وتسلط تصريحاته الضوء على الشعور المتزايد بين المسؤولين الإسرائيليين بأن إيران، باعتبارها المنظم الرئيسي للتهديدات الإقليمية، يجب أن تتحمل المسؤولية المباشرة عن أفعالها.

