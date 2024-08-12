إيلاف من باريس: في حال اعتبرنا الدول العربية المشاركة في الأولمبياد الباريسي "بعثة واحدة تمثل دولة واحدة"، كيف سيكون ترتيب هذه البعثة في ختام الحدث الرياضي الكبير؟

يبلغ عدد سكان الدول العربية مجتمعة أكثر من 470 مليون نسمة، يعيشون على مساحة تبلغ 13 مليون كم مربع، واستناداً إلى أحدث الأرقام والتقديرات، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 3.5 تريليون دولار أمريكي.

الـ 14 من بين 206 دول

وبالنظر إلى ترتيب "العرب معاً" في أولمبياد باريس فسوف يكون هذا الكيان "الموحد افتراضياً" هو المركز الـ 14 من بين 206 دول شاركت في الأولمبياد، أما عن الرصيد العربي العام فهو 7 ميداليات ذهبية هي التي يعتد بها في التريب العام.

فقد أحرز البحريني أحمد تاج الدين ذهبية وزن 97 كلغ ضمن المصارعة الحرّة، في اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024، وبهذه الميدالية حصد العرب 17 ميدالية ملونة (ذهب وفضة وبرونز" في المحصلة النهائية.

ورفع العرب رصيدهم إلى 7 ذهبيات، مقابل 5 في نسخة طوكيو صيف 2021.

7 ذهبيات عربية تاريخية



تحقق الذهب الأولمبي العربي عن طريق الجزائرية كيليا نمور في الجمباز ومواطنتها إيمان خليف في الملاكمة، وكان نصيب البحرين ذهبيتين أيضاً بفضل العداءة وينفريد يافي والمصارع أحمد تاج الدين.

وأهدى سفيان البقالي المغرب ذهبية في ألعاب القوى، وكان نصيب مصر وتونس ذهبية واحدة لكل منهما، حيث فاز المصري أحمد الجندي بذهبية الخماسي الحديث، بينما انتزع التونسي فراس القطوسي ذهبية في المبارزة.

الفضة العربية

فاز العرب بـ 4 فضيات تحققت عن طريق التونسي فارس الفرجاني في المبارزة، والأردني زيد مصطفى في التايكواندو، والبحرينية سلوى عبد الناصر في ألعاب القوى، والمصرية سلوى سمير في رفع الأثقال.

برونزيات عربية

وتحققت الـ 6 ميداليات البرونزية بواسطة البحريني غور ميناسيان في رفع الأثقال، والجزائري جمال سجاتي في ألعاب القوى، والقطري معتز برشم في ألعاب القوى، والمصري محمد السيد في المبارزة، والتونسي محمد الجندوبي في التايكواندو، وأحرز منتخب المغرب لكرة القدم الميدالية البرونزية.

المحصلة جيدة ولكنها مخجلة مقارنة بأميركا

بالطبع المحصلة العربية في أولمبياد باريس ليست سيئة أبداً قياساً بحال الرياضة العربية عموماً، ويمكن اعتبارها مشاركة تاريخية ناجحة (جداً) مقارنة بما سبقها، خاصة أنها أسفرت عن 7 ذهبيات.

ولكن في المقابل لا يمكن اعتبارها مشاركة ناجحة في حال المقارنة مع الولايات المتحدة مثلاً، صحيح أن أميركا هي الأمة الرياضية والاقتصادية الأقوى في العالم بصورة مطلقة، ولكن الفجوة كبيرة للغاية بين البعثة العربية الأولمبية في باريس ونظيرتها الأميركية.

المقارنة الشاملة مع أميركا.. سكاناً ومساحة واقتصاد

أميركا انهت المشاركة الأولمبية في باريس في المركز الأول بـ40 ذهبية، ومجموع ميداليات ملونة (ذهب وفضة وبرونز) 126 ميدالية، وبالنظر إلى المقارنة بين العرب وأميركا فإن عدد سكان الدول العربية 470 مليون نسمة، وأميركا 333 مليون نسمة، ومساحة الدول العربية 13 مليون كم مربع، فيما تبلغ مساحة أميركا ما يقرب من 10 ملايين كم مربع، أما عن الاقتصاد ، فالناتج الإجمالي في الدول العربية 3.5 تريليون دولار، ولكن في أميركا يبلغ 28 تريليون دولار.