إيلاف من المنامة: من بين 206 دولة تشارك في الأولمبياد الباريسي الذي يختتم اليوم (الأحد) تحتل مملكة البحرين المركز 33 عالمياً وأولمبياً في جدول الترتيب، والمركز الأول عربياً بذهبيتين، وفضية وبرونزية، وهو انجاز تاريخي، يجعل البحرين مملكة ومنجم الذهب الرياضي.

فقد حققت البحرين الذهبية الثانية لها في أولمبياد باريس، وهي الميدالية الرابعة في المجموع العام للبعثة الرياضية البحرينية في الأولمبياد الباريسي (ذهبيتان و فضية.

الذهبية الثانية أحرزها البحريني أحمد تاج الدين في وزن 97 كلغ ضمن المصارعة الحرّة، الأحد في اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024.

وبعد تحقيقه ثلاثة انتصارات السبت على الإيراني أمير علي أزاربيرا 4-3، الكازاخستاني أليشر يرغالي 14-2 والأميركي كايل فريدريك سنايدر 6-4، تغلب تاج الدين في النهائي على الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي 2-0.

وقال بعد تتويجه بالذهب: "بعد عام كامل من التمارين، كنت في غاية التركيز". وعن فوزه بالنقاط، أوضح: "قام بهجمة مرتدة، فتصيدت له في هذه الحركة".

وهذه ثاني ذهبية للبحرين في باريس بعد تتويج العداءة وينفرد يافي في سباق 3 آلاف م موانع، والميدالية الرابعة بعد فضية العداءة سلوى عيد ناصر في سباق 400 م والرباع غور ميناسيان في وزن +102 كلغ في رفع الأثقال.

وهي الميدالية الأولى للبحرين في المصارعة، بعد أن أصبح ميناسيان السبت أول رياضي يمنحها ميدالية خارج رياضة ألعاب القوى.