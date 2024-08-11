باريس : أحرز النجم القطري معتز برشم برونزية مسابقة الوثب العالي في رياضة ألعاب القوى، السبت في أولمبياد باريس على ملعب ستاد دو فرانس.

وسجّل برشم 2.34 م واحتل المركز الثالث وراء النيوزيلندي هامش كير صاحب الذهبية ووصيفه الأميركي شيلبي ماكأيوين اللذين قفزا 2.36 م.

وهذه الميدالية الأولمبية الرابعة توالياً لبرشم (33 عاماً) في الألعاب بعد فضيتي لندن 2012 وريو 2016 وذهبية طوكيو صيف 2021، كما يملك في رصيده ثلاثة ألقاب في بطولة العالم (2017 و2019 و2022) وفضية (2013) وبرونزية (2023).

في طوكيو، جذب مع الإيطالي جانماركو تامبيري أنظار العالم، بعدما قرّر تشارك الذهبية مع صديقه الذي تشارك معه أيضاً ألم الاصابات.

عانى تامبيري من أوجاع في كليته في النسخة الحالية فاحتل المركز الثامن (2.22 م) من أصل تسعة مشاركين في النهائي.

وكان برشم حصّن معنوياته بإحرازه لقب النسخة الأولى من بطولة تحدّي الجاذبية التي استضافها المسرح الروماني في الدوحة، مطلع أيار (مايو) الماضي، بوثبه 2.31 مترين، مضاعِفاً فرحته بنجاح فكرة بطولته.