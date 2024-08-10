إيلاف من باريس: تغيرت المفاهيم في عالم الرياضة النسائية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، فقد سقطت مقولة إن "هرمونات الذكورة تهاجم الرياضية البطلة بالضرورة"، واللافت في الأمر أن بعض الألعاب التي تتطلب جهداً بدنياً شاقاً مثل ألعاب القوى مثلاً، أصبحت ساحة لنجمات جميلات، يصلن إلى أعلى درجات التألق الرياضي، وفي نفس الوقت تعمل بعضهن في مجال عروض الأزياء و "الموديلينج".

نجمة ألمانيا في ألعاب القوى، وتحديداً سباق 4 × 400 متر تتابع أليكا شميدت، والتي تشارك في أولمبياد باريس، قالت عنها الصحافة العالمية "إنها الرياضية الأكثر جمالاً وجاذبية في الأولمبياد، بل في عالم الرياضة في الوقت الراهن".

أليكا تبلغ 25 عاماً، وقد أنهت السباق رفقة زميلاتها في المركز السابع، ولم تقترب من حلم ميدالية أولمبية، ولكنها تملك تاريخاً تنافسياً جيداً على المستوى الألماني والأوروبي، واللافت أنها تعمل عارضة أزياء وموديل، وتحرص على حضور مهرجانات السينما العالمية، مثل مهرجان كان السينمائي وغيره.

مما يثير دهشة المتابعين لها، كما أنها تملك 7 ملايين متابع عبر منصات السوشيال ميديا، مما يجعلها تقدم نفسها في بعض الأحيان كبطلة رياضية في ألعاب القوى، وموديل، ومؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إليكا وزنها لا يتجاوز 55 كيلو غراماً، ويصل طولها إلى 175 سم، وهي فضلاً عن أنها بطلة في ألعاب القوى وموديل ومؤثرة، فإنها تواصل دراستها في جامعة فريزينيوس للعلوم التطبيقية في ألمانيا.

مسيرتها الرياضية

التحقت شميدت بنادي "إم تي إنجولشتات" وبدأت ممارسة سباقات عدو مختلفة من 200 إلى 800 متر، وانتهى بها الأمر في سباق 400 متر، الذي تخصصت فيه.

وبدأ اسمها يتردد على الساحة الرياضية عام 2017، عندما أنهت سباق 200 متر ضمن بطولة ألمانيا تحت 20 عاما في المركز الثاني، وخلال العام ذاته، شاركت مع فريق التتابع الألماني 4 × 400 متر، الذي احتل المركز الثاني في بطولة أوروبا لألعاب القوى تحت 20 عاما.

وتزامن تألقها رياضيا مع اختيارها للقب "الرياضية الأكثر جاذبية في العالم" من جانب مجلة أسترالية، وهو ما أدى إلى مضاعفة عدد متابعيها على تطبيق انستغرام، كما وقعت معها شركة "بوما" الألمانية العالمية للأدوات الرياضية عقد رعاية للترويج لمنتجاتها.

قصتها مع نادي بوروسيا دورتموند

حين احتاج نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى مدرب لياقة بدنية للفريق الأول في موسم 2020 - 2021، تقدمت لشغل الوظيفة، وحصلت عليها، وكانت تركض مع اللاعبين خلال التدريبات، وتغلبت على المدافع الدولي الألماني الشهير ماتس هوملز في سباق 400 متر.

وفي صيف 2021 اختيرت ضمن تشكيلة التتابع الألمانية في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو)، وخلال العام التالي، حلت ثانية في سباق 400 متر ضمن بطولة ألمانيا لألعاب القوى داخل الصالات المغلقة، وكانت ضمن فريق بلادها، الذي أنهى سباق التتابع 4 × 400 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى، خامسافي الترتيب الختامي.

وقبل الأولمبياد الباريسي، ضمها الفريق الألماني إلى تشكيلته، وخاضت برفقة زميلاتها سباق التتابع 4 × 400 متر، وعجزن عن بلوغ المرحلة الختامية، بعدما أنهين جولة التصفيات، الجمعة، في المركز السابع.