باريس: أحرزت ألمانيا برونزية مسابقة كرة القدم للسيدات للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بفوزها على إسبانيا 1 0 في ليون الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن أولمبياد باريس 2024.

وتُدين ألمانيا بميداليتها الخامسة بالمجمل بعد فضيات 2000 و2004 و2008 وذهبية 2016، إلى جوليا غفين التي سجلت الهدف الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء انتزعتها بنفسها من كاتا كول، والحارسة آنا كاترين بيرغر التي صدت ركلة جزاء لأليكسا بوتياس في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعد خطأ من جانينا مينغه على لوسيا غارسيا.

وبعد فوزها بكأس العالم العام الماضي لأول مرة في تاريخها، أملت إسبانيا أن تتوج بالذهب الأولمبي في مشاركتها الأولى لكن مشوارها انتهى في نصف النهائي على يد البرازيل (2 4)، لتفشل في إحراز أي ميدالية.

وفي المقابل، عززت ألمانيا، الفائزة باللقب العالمي عامي 2003 و2007، سجلها الأولمبي وعوضت إلى حدٍ ما خيبة الخروج من نصف النهائي على يد الولايات المتحدة حاملة اللقب 0 1 بعد التمديد.