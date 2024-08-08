إيلاف من باريس: حقق المنتخب الأولمبي المغربي مجداً كروياً لم يسبقه إليه أي منتخب عربي من قبل، بالفوز على نظيره المصري بسداسية تاريخية في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس بملعب "لا البوجوار" بمدينة نانت الفرنسية في موقعة تحديد المركز الثالث في مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس.

المنتخب المغربي انتزع الميدالية البرونزية وهي الميدالية الكروية الأولمبية الأولى في تاريخ الكرة المعربية والعربية، وحققها المنتخب المغربي بجدارة واستحقاق قياساً بالأداء الذي قدمه طوال مشواره في الأولمبياد الباريسي، بل إنه كان يستحق بلوغ المباراة النهائية، ولكن جاء الاقصاء على يد منتخب اسبانيا القوي في الدور قبل النهائي.

المباراة شهدت توهجاً مغربياً أصبح معتاداً في السنوات الأخيرة، فقد نجح المنتخب المغربي الأول في بلوغ نصف نهائي مونديال قطر 2022، وها هي الكرة المغربية تفوز بميدالية أولمبية للمرة الأولى في تاريخ الكرة المغربية والعربية، وهناك المزيد من المؤشرات على أن القادم سيكون أفضل للكرة المغربية التي تملك الكثير من المواهب الشابة.

نقطة التحول في المواجهة المصرية المغربية تتمثل في إصابة نجم المنتخب المصري زيزو، وهو اللاعب الأفضل في القائمة المصرية، والأكثر تأثيراً، وعقب خروجه انهمرت الأهداف المغربية في الشباك المصرية على مدار الشوطين، وسجل أهداف المغرب الزلزولي ورحيمي (ثنائية) والخنوس ونقاش وحكيمي.