تمكن البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي، مساء الأربعاء، من الفوز بذهبية الألعاب الأولمبية باريس 2024 لحساب نهائي سباق 3 آلاف متر موانع، ليكون بذلك أول عداء مغربي في تاريخ الألعاب الأولمبية، يحقق ذهبيتين أولمبيتين في دورتين فقط.

وتفوق البقالي على البطل الإثيوبي لاميشا جيرما، صاحب الرقم القياسي العالمي في هذه المسابقة بسبع دقائق و52 ثانية و11 جزء من المائة، الذي حققه في باريس يوم 9 يونيو من السنة الماضية.

وبهذا الفوز يحتفظ ابن مدينة فاس بلقبه الأولمبي الذي أحرزه في طوكيو 2021 عندما أصبح أول عداء غير كيني يحرز اللقب الأولمبي في سباق 3 آلاف متر موانع منذ 1980.

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وحسم البقالي (28 عاماً) بذكاء سباقا تنافسيا بتسجيله 8:06.05 دقائق هو الأفضل له هذا الموسم، متفوّقا على الأمريكي كينيث روكس (8:06.41 د) والكيني أبراهام كيبيووت (8:06.47 د).

وبهذا الإنجاز بات البقالي ثالث رياضي عربي يتوج مرتين في الألعاب الأولمبية بعد مواطنه هشام الكروج (1500 متر و5 آلاف م في أثينا 2004) والسباح التونسي أسامة الملولي (1500 متر حرة في بكين 2008 و10 كلم في المياه الحرة في لندن 2012).