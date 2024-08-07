إيلاف من لندن: أعلن في بريطانيا عن سجن ثلاثة رجال بعد اعترافهم بدورهم في أعمال الشغب التي تشهدها المملكة المتحدة منذ أيام في أعقاب مقتل ثلاث فتيات صغيرات في مدينةساوثبورت.

هذه الأحكام هي الأولى في محكمة التاج في ليفربول بشأن الاضطرابات بعد تسريع القضايا حيث وعد رئيس الوزراء السير كير ستارمر بمعاقبة سريعة للمتورطين.

وقال رئيس الوزراء إنه يأمل أن ترسل أحكام هذا الأسبوع "رسالة قوية" إلى أي شخص متورط في أعمال شغب بينما تستعد الشرطة لمزيد من الاضطرابات المحتملة في جميع أنحاء البلاد الليلة.

اقرار بالذنب

وأقر ديريك دروموند، 58 عامًا، من ساوثبورت، بالذنب في أعمال الشغب العنيفة والاعتداء على عامل طوارئ في بلدة ميرسيسايد يوم الثلاثاء الماضي.

كان ذلك في اليوم التالي لمقتل أليس داسيلفا أغويار، تسع سنوات، وبيبي كينغ البالغة من العمر ست سنوات، وإلسي دوت ستانكومب البالغة من العمر سبع سنوات، في هجوم على فصل رقص تحت عنوان تايلور سويفت.

احتجاج خارج مسجد

واستمعت المحكمة في ليفربول إلى أن مجموعة تصل إلى 1000 شخص كانوا متورطين في الاضطرابات خارج مسجد في شارع سانت لوك، والتي استمرت لساعات وشهدت إصابة أكثر من 50 ضابط شرطة.

وهتف الحشد "هذه بلادنا اللعينة" و"الأوغاد الأوغاد" قبل أن يصرخ دروموند "بيوت القذارة، بيوت القذارة" ويضرب ضابط الشرطة توماس بول في وجهه.

خذلت الأطفال

وعندما سلم دروموند نفسه للشرطة، اعترف بأنه "كان أحمقًا وكان يرفع يديه"، مضيفًا: "أنا أشعر بالخجل الشديد من الطريقة التي تصرفت بها. لقد خذلت ساوثبورت، وخذلت الأطفال، وخذلت عائلتي".

لقد أدين دروموند سابقًا بـ 14 جريمة من عام 1988، والتي قال المدعون إنها تظهر "تاريخًا من العنف". وحُكم على دروموند بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

واعترف ليام رايلي، 41 عامًا، من كيركديل، بالاضطراب العنيف وجريمة النظام العام المشددة عنصريًا في وسط مدينة ليفربول ليلة السبت.

حالة سكر

وقد استمعت المحكمة إلى أنه ذهب إلى المدينة مرتديًا علم القديس جورج ملفوفًا حول عنقه وكان في أربع أو خمس حانات قبل أن ينخرط في مجموعة من حوالي 100 شخص كانوا يهتفون بشكل عدواني ويرشقون الحجارة والزجاجات.

وقال المدعي العام كريس تايلور إنه كان "في حالة سُكر واضح" عندما تم القبض عليه وأصبح مسيئًا تجاه الضابط الذي اعتقله، حيث وصف الضابط بأنه "خائن" و"عاشق للمسلمين".

وقال إن رايلي وصف الضباط الآخرين بأنهم "متخلفون عقليًا" و"أدلى بتعليقات حول المسلمين والمهاجرين" و"عبر عن وجهة نظر مفادها أن كلاهما مسؤول عن الأحداث المأساوية في ساوثبورت".

وقال لاحقًا إنه "لم يكن يحب قدوم المهاجرين غير الشرعيين" لكنه لم يكن جزءًا من مجموعة سياسية.

حكم على رايلي، الذي لم يُدان سابقًا ولكن تم تحذيره مرتين، بالسجن لمدة 20 شهرًا.

كما اعترف ديكلان جيران، 29 عامًا، من ليفربول، بالاضطراب العنيف والحرق العمد بسبب أعمال الشغب في وسط مدينة ليفربول بعد ظهر يوم السبت.

وقد تم تصويره من خلال كاميرات المراقبة وهو يشعل النار في شاحنة للشرطة قبل أن يجلس وينظر "بشكل عرضي" إلى ما فعله وتم العثور عليه مع ولاعات عند القبض عليه، كما استمعت المحكمة.

ونفى جيران وجود أي "مشاعر سلبية" تجاه الهجرة وقال المدعي العام إن "الدافع كان التسبب في الضرر" من خلال مهاجمة شاحنة الشرطة، والتي تم شطبها وستكلف أكثر من 32000 جنيه إسترليني لاستبدالها.

وتم سجنه لمدة عامين ونصف (28 شهرًا) 26 شهرا بتهمة تتعلق بالشغب - وشهرين آخرين لإرسال رسائل تهديد إلى امرأة، بإجمالي 30 شهرًا.

وقال بريندان كارفيل، المدافع عن رايلي وجيران، إن أياً منهما لم يكن منظمًا و"ليسا سياسيين".

كلام القاضي

وقال القاضي أندرو ميناري "إن كل عضو لائق في المجتمع المتأثر بهذه الأحداث سوف يشعر بالفزع والرعب والانزعاج الشديد بشأن ما حدث في أحيائهم".

وقال القاضي إن البعض اعتبروا وفاة الفتيات الصغيرات "فرصة لزرع الانقسام والكراهية" ونشر معلومات كاذبة حول جنسية وعرق ودين المهاجم المزعوم - الذي تم تسميته لاحقًا باسم أكسل روداكوبانا - الذي ولد في كارديف لأبوين روانديين.

وتابع قائلا: "إن الحزن الحقيقي والجماعي لسكان ساوثبورت قد اختطف" وأن الرجال الثلاثة "أفسدوا وألحقوا الضرر بسمعة" البلدة وليفربول.

وأضاف "بكل بساطة، فإن أولئك الذين يشاركون عمدًا في مثل هذه الفوضى، ويتسببون في إصابة وإلحاق الضرر والخوف بالمجتمعات، سيعاقبون حتماً بأحكام مصممة لردع الآخرين عن القيام بنشاط مماثل".

المدعي العام

ومن جهته، قال المدعي العام جوناثان إيغان، متحدثًا خارج المحكمة: "اليوم، صدرت أول أحكام بالسجن على الجناة المتورطين في الاضطرابات الواسعة النطاق وغير المقبولة التي شهدناها في ساوثبورت وليفربول الأسبوع الماضي".

وقال إن تصرفات دروموند ورايلي وجيران كانت لتتسبب في حالة من الذعر والاشمئزاز والفوضى في مجتمعاتهم المحلية.

وتابع: إن الرجال الثلاثة الذين صدرت عليهم أحكام اليوم هم مجرد غيض من فيض، وبداية لما سيكون عملية مؤلمة للغاية بالنسبة للعديد من الذين اختاروا بحماقة الانخراط في اضطرابات عنيفة. "سيتم إرسال العديد من المتورطين إلى السجن لفترة طويلة".

