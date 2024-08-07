قال تيم والز إن دونالد ترامب سيعيد الولايات المتحدة "إلى الوراء"، عندما ظهر لأول مرة بعد اختياره مرشحا لمنصب نائب الرئيس لكامالا هاريس في تجمع جماهيري صاخب للحزب الديمقراطي، وأشاد بجذوره الريفية.

وقال المرشح الجديد لمنصب نائب الرئيس للحزب في الفعالية التي أقيمت في فيلادلفيا ليلة الثلاثاء، إن منافسيهم الجمهوريين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني "غريبون للغاية".

وتحدث حاكم ولاية مينيسوتا أمام آلاف المؤيدين، بعد ساعات فقط من إعلان اختيار هاريس له.

وفي الوقت نفسه، سارعت حملة ترامب إلى مهاجمة والز باعتباره "متطرفا ليبراليا خطيرا".

ويُقدم الرجل، البالغ من العمر 60 عاما، على أنه شخص يمكنه استعادة الناخبين الريفيين والطبقة العاملة الذين انجذبوا إلى دونالد ترامب في ولايات الغرب الأوسط الحاسمة.

وفي التجمع، الذي أقيم في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة الرئيسية، قالت هاريس، التي تشغل حاليا منصب نائب الرئيس الأمريكي، إنها ووالز كانا "المرشحين الأضعف" في الانتخابات التي من المتوقع أن تكون متقاربة، لكنهما يتمتعان بالزخم.

وقدمت زميلها في الترشح باعتباره "مقاتلا من أجل الطبقة المتوسطة، ووطنيا".

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نشأته وجذوره

ثم تكلم والز عن جذوره ونشأته في بلدة صغيرة في نبراسكا ومسيرته المهنية بوصفه حارسا وطنيا ومعلما، قبل أن يحاول إظهار التباين بينه هو وهاريس مع ترامب.

وقال الرقيب السابق في الجيش ومدرب كرة القدم: "إن ترامب لا يعرف أي شيء عن الخدمة - لأنه مشغول للغاية بخدمة نفسه".

وقد قوبل والز بأعلى الهتافات في تلك الليلة عندما استهدف السجل الإجرامي للرئيس السابق، مع هتافات مطالبة بـ"احبسوه" صاح بها الموجودون في الساحة.

وقال والز عن منافسيهم الجمهوريين: "هؤلاء الرجال مخيفون .. نعم .. وغريبون للغاية".

وقدم الثنائي نفسيهما بوصفهما مدافعين عن الحريات الفردية، بما في ذلك حقوق الإجهاض والسلامة من العنف المسلح.

وأظهر والز أسلوبا واضحا وشعبيا نال الثناء من الديمقراطيين، إذ سخر من الجمهوريين بشأن قضية سبل الوصول إلى الإجهاض.

وقال: "اهتموا بأموركم الخاصة!"، مما أثار تصفيقا حارا من حشد يزيد على 10 آلاف شخص في جامعة تيمبل.

وكانت هاريس قد بدأت مع والز للتو جولة لمدة خمسة أيام في ولايات ساحة المعركة الرئيسية.

ومن المقرر أن يتحدثا أيضا في المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذي يقام من 19 إلى 22 أغسطس/آب في شيكاغو.

وأشرف والز بصفته حاكم ولاية مينيسوتا الحالي لمدة فترتين، على واحدة من أكثر الفترات التشريعية إنتاجية في تاريخ الولاية، إذ نفذ أجندة يسارية شاملة.

واستخدم الديمقراطيون السيطرة على الهيئة التشريعية للولاية لضمان حقوق الإجهاض، وتمرير تدابير السيطرة على الأسلحة النارية، وتأسيس إجازة عائلية مدفوعة الأجر.

وقال مصدر مقرب من عملية اختيار نائب الرئيس لهاريس لشبكة سي بي إس نيوز إن قائمة إنجازاته للأسر العاملة تتطابق مع ما تسعى هاريس إلى القيام به على المستوى الوطني.

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انتقادات الجمهوريين

لكن الجمهوريين انتقدوا والز بسبب إلزام مينيسوتا بارتداء الكمامات وإغلاق الشركات والمدارس أثناء وباء كورونا، علاوة على تأخيره في نشر الحرس الوطني للتعامل مع أعمال الشغب بعد وفاة جورج فلويد.

وكان فانس، نائب الرئيس لترامب، قد هاجم في وقت سابق من يوم الثلاثاء، في فيلادلفيا، مرشحي الحزب الديمقراطي.

وقال السيناتور عن ولاية أوهايو للصحفيين إن اختيار هاريس لوالز يُظهر أنه "عندما تُتاح لها الفرصة، فإنها ستركع أمام العناصر الأكثر تطرفا في حزبها".

وقالت حملة ترامب في بيان: "إن تيم والز، مثل كامالا هاريس، متطرف ليبرالي خطير، وحلم هاريس ووالز في كاليفورنيا هو كابوس كل أمريكي".

ويصف تيم والز ترامب بأنه "غريب"، ويدافع عن السياسات الديمقراطية.

وقال الرئيس جو بايدن، الذي علق حملته الانتخابية الشهر الماضي وأيد هاريس، في بيان إن البطاقة الديمقراطية "ستكون أقوى المدافعين عن حرياتنا الشخصية وديمقراطيتنا".

وكان أحد الموجودين في التجمع جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، الذي كان أحد المرشحين النهائيين لخوض الحملة مع هاريس.

وواجه شابيرو انتقادات حادة من اليسار بسبب دعمه لإسرائيل وتعامله مع الاحتجاجات الجامعية التي أشعلتها الحرب في غزة.

وأعرب بعض مستشاري ترامب عن ارتياحهم لأن هاريس لم تختر شابيرو بسبب مخاوف من أنه كان يمكن أن يساعدها في الفوز بولاية بنسلفانيا المحورية.

وقبل تولي والز منصب الحاكم، كان يمثل منطقة ذات ميول جمهورية وظل ممثلا لها في الكونغرس الأمريكي لمدة 12 عاما.

وكان قد فاز بمقعده في عام 2006 - وهو الديمقراطي الوحيد الذي فعل ذلك في تلك المنطقة الريفية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ووالز من مواليد نبراسكا وابن مدير مدرسة وربة منزل.

ونشأ في بيئة تهتم بالزراعة والصيد، وخدم في الحرس الوطني للجيش لمدة 24 عاما بعد انضمامه إليه في سن 17 عاما.

كما مارس والز في شبابه تدريس تلاميذ في المدارس الثانوية - أولا لمدة عام في الصين، وهي دولة يقول إنه زارها حوالي 30 مرة. ويمكنه التحدث بلغة الماندرين.

وجذبته زوجته، جوين ويبل، وهي معلمة، إلى موطنها مينيسوتا، حيث درس الدراسات الاجتماعية والجغرافيا ومارس تدريب كرة القدم الأمريكية.