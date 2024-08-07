تعقد منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء اجتماعا استثنائيا في مدينة جدة السعودية، مقر المنظمة، للّجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية لبحث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الاجتماع يأتي لبحث "الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة اغتيال هنية، واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية".

وقُتل إسماعيل هنية الأربعاء الماضي، خلال وجوده في إيران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان. وقال الحرس الثوري الإيراني إن "مقذوفا جويا" استهدف مقر إقامة هنية في طهران، واتهمت حركة حماس إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم لكن إسرائيل لم تعلق.

وأضافت منظمة التعاون الإسلامي أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل استمرار "جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة، والتي أدت حتى الآن إلى ارتقاء أكثر من 40 ألف شهيد وإصابة ما يزيد عن 91 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال"، فضلا عن تدمير مئات الآلاف من المنازل، والبنية التحية والمرافق وأماكن العبادة، وتهجير ما يقرب من مليوني فلسطيني عن بيوتهم، بحسب بيان المنظمة.

"اجتماع مفتوح العضوية"

Getty Images شُيع جثمان إسماعيل هنية في إيران، قبل أن ينقل ويشيع في جنازة رسمية ويدفن في قطر

وفي بحسب مصادر لبي بي سي عربي، فإن الاجتماع يُعقد بدعوة من كل من إيران والسلطة الفلسطينية، وهو اجتماع للّجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، لكنه سيكون في الوقت ذاته مفتوح العضوية، أي يمكن لأي دولة من الدول الـ 57 الأعضاء في المنظمة حضور الاجتماع.

وتتكون اللجنة التنفيذية من 8 أعضاء، بما في ذلك اللجنة الثلاثية للقمة ومجلس وزراء الخارجية (الرؤساء السابقون والحاليون والمستقبليون)، والمملكة العربية السعودية بصفتها الدولة المضيفة للأمانة العامة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعلمت بي بي سي أيضا أن الاجتماع سيشهد مستويات مختلفة للتمثيل، فمثلا، يشارك وزراء خارجية كلّ من إيران والأردن وباكستان وموريتانيا، بينما تتمثل دولة قطر من خلال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية.

وفيما لا يزال مستوى تمثيل تركيا غير معلوم حتى الآن، فإن لبنان سيشارك عبر المندوب الدائم لدى الأمانة العامة للمنظمة سفير لبنان لدى الرياض، فوزي كبارة.

ويُستهل الاجتماع بجلسة افتتاحية تتخللها كلمات عدد من ممثلي الدول، قبل أن تتحول الجلسة إلى مغلقة، على أن يصدر فيما بعد البيان الختامي.

وبحسب مراقبين، فإن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو حشد موقف موحد ضد إسرائيل، ويتوقعون أن يشدد البيان الختامي على إدانة عملية استهداف رئيس المكتب السياسي لحماس على أراضي إيران، والتنديد بالممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، فضلا عن التطرق لما يحصل على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل وفي الداخل اللبناني.

"ضغوط على المنظمة"

يقول محمود علوش، الباحث في الشؤون التركية، إن "استمرار الحرب في غزة وتصاعد مخاطر انتشارها في الشرق الأوسط بشكل أكبر، بعد اغتيال هنية، يزيدان من الضغط على دول منظمة التعاون الإسلامي للتحرك، وإظهار إجماع واضح على رفض مزيد من التصعيد".

ويضيف في حديث لبي بي سي عربي أن اللجنة الوزارية التي شكلتها المنظمة سعت في البداية إلى الضغط في العواصم الدولية لإنهاء الحرب، ومع ذلك، فإن "منظمة التعاون الإسلامي كغيرها من المنصات الإقليمية، لا يتجاوز دورها وتأثيرها في هذه الحرب حدود الموقف السياسي، إلا أن موقفها ودورها يبقى مهما لأنها تشكل منصة للقوى الفاعلة في العالم الإسلامي لتنسيق تحركاتها".

وبحسب علوش فإن "الإجماع داخل المنظمة على الحاجة لوقف الحرب لا يعكس في الواقع وجود سياسات موحدة ومنسجمة بينها تماما، بالنظر إلى أن هذه الحرب مصممة في أحد أهدافها لعكس مسار الاندماج المتزايد بين إسرائيل والعالم العربي، وإرباك مشروع التطبيع السعودي الإسرائيلي" بحسبه.

ويضاف إلى ذلك "المنافسة بين القوى الفاعلة في المنظمة على زعامة العالم الإسلامي، ومن شأن مثل هذه العوامل أن تقوض من قدرة منظمة التعاون الإسلامي على التأثير في ديناميكيات السياسات خصوصا في هذه الحرب"، وفق علوش.

وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات.

ونشأت المنظمة عام 1969 بقرار صادر عن قمة الرباط في المملكة المغربية، ردا على إحراق إسرائيل المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وذلك تحت اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، قبل أن يتغير اسمها إلى منظمة التعاون الإسلامي عام 2011.

ويحدد ميثاق المنظمة أهدافها ومبادئها الأساسية، المتمثلة في "تكثيف التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، والتصدي لتشويه صورة الإسلام، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذا تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية"، لكن فعالية المنظمة محدودة على المسرح الدولي نظرا لتباين المصالح والتحالفات السياسية والاقتصادية لغالبية الدول الأعضاء.