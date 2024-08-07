إيلاف من لندن: كشف أعضاء في مجلس العموم البريطاني عن مساع لاستدعاء مالك منصة "إكس" إيلون ماسك إلى جلسة استجواب حول دور منصته في أعمال الشغب التي هزت المملكة المتحدة طوال الأيام الماضية.

وصرحت عضوتا البرلمان عن حزب العمال تشي أونورا، وداون بتلر، اللتين تتنافسان لرئاسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا لمجلة "بوليتيكو" أنهما ستضغطان على ماسك وغيره من التنفيذيين في مجال التكنولوجيا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بدور منصات التواصل الاجتماعي في ظل الاضطرابات المتزايدة بالمملكة المتحدة.

والأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات عنيفة في مدن وبلدات بأنحاء بريطانيا بعد مقتل 3 فتيات في هجوم بسكين بحفل راقص للأطفال بمدينة ساوثبورت شمال غربي إنكلترا، حيث انتشرت بعد ذلك مباشرة عبر الإنترنت معلومات مضللة حول هوية المهاجم، مما تسبب في انفجار الموقف بناء على معلومات مضللة تماماً، فمن يحاسب أباطرة وشركات ومنصات التواصل الاجتماعي؟

وقضى ماسك أياما في جدال مع السياسيين البريطانيين بشأن أعمال الشغب بعد أن كتب عبر "إكس" إن "الحرب الأهلية حتمية" في المملكة المتحدة.

كما تعرض الملياردير الأمريكي لانتقادات شديدة بسبب إعادة تفعيل حساب الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، الذي شارك بتأسيس رابطة الدفاع الإنكليزية اليمينية المتطرفة.

المرشحتان لعضوية اللجنة قالتا إنهما سيضغطان من أجل مزيد من الشفافية من جانب "إكس" إذا انتخبهما زملاؤهما لرئاسة هيئة التدقيق التكنولوجي.

خوارزميات مضللة تنشر الكراهية

وذكرت أونورا أن "النقاط المهمة حقا هنا هي الطريقة التي تعمل بها خوارزميات المنصات على تعزيز وتضخيم المعلومات المضللة ونشر الكراهية العنصرية، وكيف تعتمد نماذج أعمال المنصات على ذلك".

أما بتلر فقالت إن اللجنة يجب أن "تسأل جميع مالكي منصات التواصل الاجتماعي".

ويثير إمكانية الاستدعاء إلى جلسة الاستجواب احتمال نشوب صراع كبير بين ماسك ومجلس العموم البريطاني، وتتمتع لجان مجلس العموم بسلطة "طلب الأشخاص والأوراق والسجلات" ويمكنها إصدار استدعاء رسمي للحضور، لكن هذا يشمل الأشخاص الذين يتواجدون في المملكة المتحدة.

وزير التكنولوجيا البريطاني: ماسك مسؤول وغير مسؤول!

من ناحيته أعرب وزير التكنولوجيا البريطاني، إيلون ماسك، عن أسفه لأن إيلون ماسك "ليس مسؤولاً أمام أحد"، في الوقت الذي يخضع فيه رد فعل الملياردير على أعمال الشغب العرقية التي اجتاحت المملكة المتحدة لتدقيق متزايد.

وانضم وزير العلوم والتكنولوجيا بيتر كايل - المسؤول المباشر عن مشاركة الحكومة البريطانية مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي - إلى جوقة الانتقادات الموجهة إلى ماسك، الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل عدد من الشخصيات الحكومية في المملكة المتحدة بسبب منشوراته حول الاضطرابات العنيفة التي تجتاح بريطانيا. وكذلك تعامل منصته مع المعلومات المضللة.

وفي مقابلة مع صحيفة التايمز ، قال كايل إن التعامل مع عمالقة التكنولوجيا مثل ماسك "أشبه" بالدبلوماسية مع الدول الأخرى، وأشار إلى الجدل الدائر حول استخدام نظام الأقمار الصناعية Starlink الخاص بـ Musk طوال الحرب في أوكرانيا.

وقال كايل: "يتمتع إيلون ماسك بالقدرة على إحداث تأثير عميق على نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو شخص واحد غير مسؤول أمام أحد".

"الأشخاص الذين يعرفونه يقولون إن لديه الكثير من العمق، لا تقلل من شأن ذكائه أبدًا." وأضاف كايل: "لكنني لا أقلل أيضا من التأثير الذي يمكن أن يحدثه، ليس فقط على الخطاب العام، ولكن على الحقائق الفعلية على الأرض".

"العلاقة التي لدينا مع بعض هذه الشركات هي أقرب بكثير إلى المفاوضات مع زملائهم وزراء الخارجية في بلدان أخرى... معظم هذه الشركات لديها سياسات خارجية."

وواجه ماسك انتقادات في الأيام الأخيرة وسط أعمال شغب واضطراب عنيف في بريطانيا. بدأت الاضطرابات بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات في هجوم بسكين على فصل رقص للأطفال في ساوثبورت يوم الاثنين الماضي، والذي أعقبه بسرعة ادعاءات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك X، حول هوية المهاجم.

كما اشتبك مالك X بشكل مباشر مع الحكومة البريطانية. وأشار يوم الأحد إلى أن "الحرب الأهلية أمر لا مفر منه" في المملكة المتحدة، مما أدى إلى توبيخ مباشر من المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وواصل رئيس التكنولوجيا الحرب الكلامية، و شبه المملكة المتحدة بالاتحاد السوفيتي.