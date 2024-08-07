إيلاف من لندن: تناولت "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية أحدث العنف في بريطانيا، وكفاءة رئيس الوزراء كير ستارمر في التعامل معها، مشيرة إلى أنه "عاش مثل الأحداث بكافة تفاصيلها من قبل حينما كان يشغل منصب المدعي العام، ومن ثم فهو الأكثر كفاءة ومقدرة على التعامل مع الظرف الراهن".

ومن بين كل الأزمات التي كان من الممكن أن يواجهها رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر في شهره الأول، فإن التعامل مع مثيري الشغب يبدو وكأنه أزمة مؤهل جيداً للتعامل معها.

لقد كان هنا حرفيا من قبل، حيث شغل منصب المدعي العام الأقدم في إنجلترا وويلز في وقت اندلاع الاضطرابات المدنية الأخيرة الخطيرة في جميع أنحاء بريطانيا في عام 2011.

ولكن مع وصول الخدمات العامة في بريطانيا إلى نقطة الانهيار وامتلاء سجونها، والسكان الغاضبين بخيبة الأمل ، فإن ستارمر أمام مأزق ليس بالسهل.

يعرف ستارمر نظام العدالة الجنائية قلبًا وقالبًا، وكانت السجون بالفعل على راداره باعتبارها في حاجة ماسة إلى الاهتمام قبل فوزه الساحق في الانتخابات الأخيرة.

دعم من وزارة الداخلية

ويحظى ستارمر بدعم وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، التي عاشت أجواء العمل في وزارة الداخلية البريطانية لمدة 8 سنوات، في البداية كرئيسة للجنة برلمانية ثم في أعلى فريق في حزب العمال عندما كان الحزب في المعارضة.

ومع ذلك، فإن هذا الاضطراب يسلط الضوء على خطورة التحديات التي تنتظر ستارمر، من حيث الإجراءات العملية المباشرة ولكن أيضًا في محاولة صياغة رسالة مناسبة لمواجهة مستوى المشاعر السيئة التي سيطرت على البلاد.

وقالت شخصية بارزة في حزب العمال، طلبت عدم الكشف عن هويتها للتحدث بصراحة، إنه في حين أن جوانب الأزمة تلعب دوراً في نقاط قوة رئيس الوزراء الجديد، إلا أنه "عندما يتم إخماد الحرائق، عليه أن يتحدث مباشرة عن الفقر، وعدم المساواة، والعزلة، والانقسام، وغيرها من أسباب المشاعر السيئة في البلاد.

الاستعداد للأسوأ



وكان ستارمر يدرك تمام الإدراك قبل الانتخابات أنه إذا أصبح رئيساً للوزراء فإن البنية التحتية التي سيرثها سوف تنهار تحت ضغوط هائلة.

وكان هذا واضحاً بشكل خاص في حالة السجون، حيث كانت جمعية مديري السجون واحدة من عدة منظمات دقت ناقوس الخطر بشأن الاكتظاظ . كانت حالة السجون على رأس القائمة التي كانت تنتظر الحكومة القادمة.

شبح انهيار السجون

وقال مسؤول كبير سابق رقم 10 إن شبح انهيار السجون "كان بالتأكيد عاملاً - واحدًا من عدة عوامل" إلى جانب السؤال المستعصي حول ما يجب فعله بشأن المستويات المرتفعة من الهجرة.

وعلى هذه الجبهة، لم يتوقع داونينغ ستريت بقيادة سوناك صراحةً احتمال حدوث اضطرابات مدنية، لكنه وجد "من الصعب إيجاد طريقة للخروج".

قال بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، إنه على الرغم من أنه "لا يمكنك أبدًا التنبؤ بالضبط بالأزمة التي ستضربك"، إلا أنه كان هناك "تفكير دقيق" بشأن استخدام لجنة الطوارئ الحكومية "كوبرا"، والتنسيق بين الإدارات ومجلس الأمن القومي للتعامل مع حالات الطوارئ.

وأضاف أن بعض أعضاء الإدارة الجديدة "يتمتعون بخبرة كبيرة – وقد رأى كير ستارمر هذا النوع من أزمات الأمن الداخلي عندما كان مديراً للنيابة العامة".

"ميراث رهيب"

وفي حين أن زعيم حزب العمال ربما كان على استعداد لاتخاذ إجراءات على الفور لدعم نظام العدالة الجنائية، إلا أنه لم يكن يعلم أن الفوضى واسعة النطاق على وشك أن تجعل الوضع أكثر صعوبة.

وكما أوضحت كاسيا رولاند، باحثة أولى في الخدمات العامة: "لقد حصلوا على ميراث رهيب للغاية، لكن أعمال الشغب هي بالضبط ما كان الجميع في القطاع يلوحون بأصابعهم ويأملون بشدة ألا يحدث، لقد أصبحت الأمور تحت السيطرة قليلاً."

سجون إضافية وتوسيع سلطات المحاكم

وأعلنت الحكومة عن إجراءات خاصة تهدف إلى تهدئة الاضطرابات، بما في ذلك 500 مكان إضافي في السجن ومقترحات لتوسيع قدرة المحاكم.

ومع ذلك، قد تتعرقل هذه الجهود بسبب المطالب المفروضة على أولئك الذين يقدمون خدمات إضافية، حيث حذرت نقابة المحامين الجنائيين من أن أعضائها "يعملون بالفعل بأقصى طاقتهم".

85 % ضد العنف والفوضى

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوغوف في أعقاب أعمال الشغب أن 85% من البريطانيين يعارضون الاضطرابات، وأعمال الشغب، وقد أرسلت وزارة الداخلية نداءً يوم الاثنين للمتطوعين ذوي الخبرة في الاستجابة للأزمات عبر الخدمة المدنية للمساعدة في تغطية أعباء العمل المتزايدة، وفقًا لمراسلات اطلعت عليها "بوليتيكو".

صحيح أن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوغوف في أعقاب أعمال الشغب أكد أن 85% من البريطانيين يعارضون الاضطرابات، لكن الجمهور يعتقد أيضًا أن هناك أسباب سياسية طويلة المدى، حيث قال ثلثا البريطانيين إن سياسة الهجرة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تأزم الوضع.

الهجرة ودورها في العنف

وقال كونليث بيرنز، المدير المساعد لشركة استطلاعات الرأي مور إن كومون، إنه من المهم التأكيد على أن الناس قد ينظرون إلى سياسة الهجرة كجزء من السياق لكنهم لا يرون ذلك كمبرر للعنف.

وما يتعين على الحكومة أن تواجهه بطريقة أو بأخرى هو "خيبة الأمل الأوسع نطاقاً"، وفقاً لبيرنز، والتي تشمل "الإحباط إزاء الهجرة، وهو أمر موجود بالتأكيد، ولكن أيضاً الإحباط بشأن تعيينات الأطباء العامين وتكاليف المعيشة".

وقال عمران حسين، النائب العمالي عن برادفورد إيست، إن هناك عوامل أساسية أخرى أيضًا، قائلاً: "لقد شجعت الشخصيات العامة الذين يرتكبون أعمال العنف في شوارعنا، الذين تبنوا المشاعر الدنيئة المناهضة للمهاجرين، وأشعلوا الحروب الثقافية لعقود من الزمن".

يذكر أن ستارمر نفسه واجه انتقادات منذ فترة طويلة بشأن كونه فاترًا ويفتقر إلى التواصل مع الجمهور، ويقول البعض إن ستارمر عليه أن يخرج من منطقة الراحة الخاصة به وينفذ رؤيته التي تحدث عنها، ويجب عليه كذلك أن يقدم ترياقًا للعزلة، وعليه أن يقدم الأمل".